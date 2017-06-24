Систему видеоповторов в футболе будут дорабатывать до 2018 года

Благодаря новому техническому оснащению системы судейства на турнире уже было отменено два неправильных судейских решения

Нужны ли футболу видеоповторы? Вопрос, разделявший болельщиков многие годы, встал ребром на Кубке Конфедераций — 2017.

Благодаря новому техническому оснащению системы судейства на турнире уже было отменено два неправильных судейских решения, которые могли повлиять на результат. Однако критиков у «бездушной камеры» меньше не становится.

— Любое мнение имеет право на жизнь. Я считаю, что пока не надо делать глобальных выводов из того, что мы видим на этом турнире, — рассказал Sobesednik.ru представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин. — Пока что идет фаза эксперимента. К тому же в тех ситуациях, которые происходили на Кубке Конфедераций, с точки зрения специалиста судьи срабатывали не совсем верно в плане жестов, сигналов, помагающих довести свои решения до аудитории. Болельщик должен понимать, в каких случаях видеоассистент может вмешиваться, а в каких — нет. Ещё будет происходить определенная доработка.

Напомним, система видеофиксации после Кубка Конфедераций достанется четырем российским стадионам бесплатно. Однако по решению РФПЛ применяться в следующем сезоне Чемпионата России она не будет.

— Это соревнование вовсе не первое для ФИФА, в котором участвуют видеоассистенты судьи, — напоминает Леонид Калошин. — Первый опыт был в декабре на клубном чемпионате мира в Японии, второй — в Южной Корее на молодежном Кубке мира U-20. Но даже сейчас ещё идет фаза эксперимента, которая будет продолжаться как минимум до окончания сезона 2017/2018.