"Советский спорт" запустил еженедельник о здоровом образе жизни

Спортивное издание «Советский спорт» объявило о запуске нового еженедельника.

23 июня «Советский спорт» представит читателям новое издание, посвященное здоровому образу жизни – «Life & Style by Советский спорт». Об этом сообщает веб-портал Sovsport.ru в специальном пресс-релизе.

Презентация первого номера еженедельника пройдет в 16:30 на борту лайнера FootBoat. Судно будет ожидать пассажиров у причала Киевского вокзала.

«На своих страницах еженедельник будет рассказывать о самых разнообразных физических нагрузках, интересных людях, рассмотренных сквозь призму спорта, только лучшей и действительно модной экипировке, здоровом питании и полезных привычках, необычном спортивном туризме, обязательном инвентаре, детском спорте и, конечно, об увлекательной истории московского, российского и мирового спорта», – обещает издание.

Все гости, посетившие презентацию, получат в подарок органические чистые продукты из Перу, предоставленные компанией-партнером мероприятия.