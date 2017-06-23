Спорт
Источник: Sovsport.ru
13:22, 23 Июня 2017 Версия для печати

"Советский спорт" запустил еженедельник о здоровом образе жизни

Спортивное издание «Советский спорт» объявило о запуске нового еженедельника.

23 июня «Советский спорт» представит читателям новое издание, посвященное здоровому образу жизни – «Life & Style by Советский спорт». Об этом сообщает веб-портал Sovsport.ru в специальном пресс-релизе.

Презентация первого номера еженедельника пройдет в 16:30 на борту лайнера FootBoat. Судно будет ожидать пассажиров у причала Киевского вокзала.

«На своих страницах еженедельник будет рассказывать о самых разнообразных физических нагрузках, интересных людях, рассмотренных сквозь призму спорта, только лучшей и действительно модной экипировке, здоровом питании и полезных привычках, необычном спортивном туризме, обязательном инвентаре, детском спорте и, конечно, об увлекательной истории московского, российского и мирового спорта», – обещает издание.

Все гости, посетившие презентацию, получат в подарок органические чистые продукты из Перу, предоставленные компанией-партнером мероприятия.

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Соловьева Екатерина

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