Спорт
Источник: РИА "Новости"
15:32, 22 Июня 2017 Версия для печати

В Казани задержали британских болельщиков с арсеналом "файеров"

Болельщики из Британии хотели проверить систему безопасности на матче Кубка Конфедераций с помощью пиротехники.

Как сообщает РИА «Новости», у отеля в Казани задержаны четыре британских футбольных болельщика с арсеналом «файеров». Задержанные представились полиции сотрудниками медиакомпании Bigballs Media, которая занимается производством видеоконтента для футбольных болельщиков.

Глава компании Том Тирлуолл рассказал, что болельщики никак не связаны с Bigballs Media. «Мы готовим сейчас официальное заявление, но эта история и ее связь с Bigballs Media — полная неправда», — сказал Тирлуолл.

Собеседник агентства в правоохранительных органах добавил, что задержанные с помощью пиротехники хотели проверить системы безопасности на стадионе «Казань Арена». У молодых людей были паспорта болельщиков и билеты на матч Германия — Чили, который пройдет 22 июня.

читайте также:Россия – Н. Зеландия: прыгнуть выше головы командам не удалось
Футбол и пустота. Россия встретила Кубок конфедераций пустыми трибунами
Кубок конфедераций стартовал в 4-х городах, готовящихся принять ЧМ-2018. Sobesednik.ru проследил за тем, как это было »

читайте также:В администрации Адмиралтейского и Калининского районов Петербурга подтвердили, что существует возможность попасть на трибуны бесплатно
В Петербурге готовы раздавать билеты на Кубок Конфедераций бесплатно
Получить бесплатные билеты на Кубок Конфедераций можно и в Санкт-Петербурге, узнал корреспондент Sobesednik.ru »

Также по теме
Кубок конфедераций
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

WhatsApp закончит работать на старых версиях Android в 2020 году
18:06, 22 Июня 2017
Разработчики WhatsApp заявили, что мессенджер перестанет обновляться для некоторых устаревших ОС уже с 30 июня 2017 года
»
Продажи нового поколения Mazda CX-5 в РФ стартуют 1 июля 2017-го
17:27, 22 Июня 2017
Представители Mazda сообщили, что самый экономный вариант новой CX-5 обойдется автолюбителям в 1 431 тыс. рублей
»
Патриотизм важнее знаний, или Назад в пещеру
17:16, 22 Июня 2017
Обозреватель Sobesednik.ru — о странном указании Путина: любовь к Родине — на первом месте, знания — на втором
»