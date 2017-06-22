В Казани задержали британских болельщиков с арсеналом "файеров"

Болельщики из Британии хотели проверить систему безопасности на матче Кубка Конфедераций с помощью пиротехники.

Как сообщает РИА «Новости», у отеля в Казани задержаны четыре британских футбольных болельщика с арсеналом «файеров». Задержанные представились полиции сотрудниками медиакомпании Bigballs Media, которая занимается производством видеоконтента для футбольных болельщиков.

Глава компании Том Тирлуолл рассказал, что болельщики никак не связаны с Bigballs Media. «Мы готовим сейчас официальное заявление, но эта история и ее связь с Bigballs Media — полная неправда», — сказал Тирлуолл.

Собеседник агентства в правоохранительных органах добавил, что задержанные с помощью пиротехники хотели проверить системы безопасности на стадионе «Казань Арена». У молодых людей были паспорта болельщиков и билеты на матч Германия — Чили, который пройдет 22 июня.