Дмитрий Соколов: Сергей Фурсенко в "Зените" поддаст газу

Обозреватель Sobesednik.ru – о том, что изменится для клуба «Зенит» после возвращения в футбол Сергея Фурсенко.

Установка бюста игрока Данни на Манежной площади Петербурга, приглашение вернуться в «Зенит» Аршавину и презентация нового главного тренера Роберто Манчини на сцене в лучах софитов... Все это стало возможным спустя две недели после того, как в футбол вернулся Сергей Фурсенко.

Временно функционер будет исполнять обязанности гендиректора питерского «Зенита», а потом войдет в привычную президентскую должность.

На посту руководителя РФС, оставленном ровно 5 лет назад, творческий подход к управлению футболом проявлялся им уже не раз. Чего стоит только принятие футбольного «Кодекса чести» и обещание выиграть со сборной России чемпионат мира. Однако самым ярким наследием, до сих пор отражающимся на РФС, стал долг, который преемники Фурсенко оценили в 800 миллионов рублей.

Одного дела ему всегда было мало. Параллельно с футболом Сергей Фурсенко не только занимает высокие должности в «Газпроме» (сейчас он председатель совета директоров ООО «Газпром газомоторное топливо»), но еще и патентует научные изобретения. Сегодня их уже 12 – от «способа сжижения природного газа на газонаполнительной компрессорной станции» до «способа прогнозирования генетически детерминированных заболеваний человека».

Однако спрогнозировать дальнейшее развитие клуба можно и без этого. В «Зенит» (на 4,5 миллиона евро в год) уже пришел тренер, которого Фурсенко приглашал в сборную дважды, вернулся спортивный директор Константин Сарсания и получили приглашение футболисты Игорь Денисов и Андрей Аршавин. Все точно так же, как в конце нулевых, когда «Зенит» стал чемпионом страны и обладателем Кубка УЕФА.

Не заставят себя ждать и крупные траты на переходы игроков. По крайней мере сам свеженазначенный президент охарактеризовал предстоящую трансферную политику клуба как «агрессивную».

Когда это слышишь от человека, который, по собственному признанию, пригласил в «Зенит» турецкого нападающего Фатиха Текке на том основании, что Петербургская соборная мечеть является одним из символов города, становится даже любопытно. Во всяком случае, ясно, что «сжиживать» ресурсы «Газпрома» в новом «Зените», как это было в последний год, больше никто не собирается.