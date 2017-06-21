"Матч с Португалией покажет, изменил Черчесов команду или нет"

Комментатор Константин Выборнов рассказал Sobesednik.ru, чего ждет от матча Россия — Португалия на Кубке Конфедераций.

В среду сборная России проведет свой главный матч на групповом этапе Кубка Конфедераций. Игра со сборной Португалии пройдет в Москве на «Открытие Арене».

— Мне, честно говоря, в последнюю очередь интересен счет в этом матче, как ни странно это может прозвучать, — рассказал Sobesednik.ru комментатор Константин Выборнов. — Меня очень смущает тенденция, которая у нашей сборной обнаружилась на последних крупных турнирах, когда мы первые матчи плюс-минус либо играем на равных, либо выигрываем, и у всех появляется сдержанный оптимизм — или не сдержанный — относительно того что нас ждет. Потом следующие два матча идут по нисходящей с точки зрения скорости, взаимодействия и функциональной готовности. Мне очень интересно посмотреть в матче с Португалией, насколько наша команда на следующих 90 минут готова в этих компонентах, насколько она будет мобильна и физически будет готова играть. Эту нашу тенденцию — если мы, конечно, хотим на Чемпионате мира куда-то выйти, — ее надо менять.

Напомним, следующим соперником сборной России станет команда Мексики, сыгравшая ранее с португальцами вничью.

— Если Черчесову удастся эту ситуацию изменить и наша команда покажет, что она от матча к матчу может прибавлять и прибавлять, это будет очень хороший шаг в сторону того, чтобы чемпионат был успешным. Плюс к этому я надеюсь на нашего «12-го игрока»: сейчас задача этого турнира [Кубка Конфедераций] в том, чтобы и команда и зрители получали от футбола удовольствие, — говорит Константин Выборнов.