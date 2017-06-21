Спорт
Источник: Sovsport.ru
16:48, 21 Июня 2017 Версия для печати

Дмитрий Аленичев предвидел, как Португалия обыграет Россию

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев предсказал исход матча между Россией и Португалией.

Дмитрий Аленичев заявил в интервью Sovsport.ru, что сборная Португалии стремится только к победе на Кубке конфедераций, а португальский наставник Фернандо Сантуш, под чьим руководством Аленичев в своё время играл в «Порту», – это тренер-победитель.

«Если говорить о квалификации португальских футболистов, она, конечно же, выше, чем у наших игроков, при всем уважении к сборной России. Плюс мы знаем, что лучший игрок мира и обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду захочет себя проявить на шикарном спартаковском стадионе. Поэтому, резюмируя вышесказанное, считаю, что португальцы нас всё-таки обыграют», – сказал Аленичев.

Тренер «Енисея» отметил хороший атакующий потенциал российской сборной, но сказал, что команда должна стремиться к лучшему и работать больше. В частности, необходимо как можно быстрее устранить проблемы в обороне, считает Дмитрий Аленичев.

«Я на 100% уверен, что наши игроки не полетят с шашками наголо, потому что это нам ни к чему: мы можем получить опасную контратаку. А со стороны португальской команды подобная ставка и будет сделана, поскольку, как я говорил, Сантушу нужна только победа. Они будут прессинговать нас в первые 15-20 минут, пытаясь заставить наших защитников ошибиться и попытаться забить быстрый гол. Поэтому нам очень важно выдержать натиск соперников именно в этот отрезок времени», – сказал Аленичев.

Матч Россия – Португалия начнётся в среду, 21 июня, в 18:00 на московском стадионе «Открытие Арена».

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