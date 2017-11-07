Представитель Михайлова назвала "провокацией" слухи о жалобе в ЕСПЧ

Пресс-секретарь Стаса Михайлова опровергла слухи о том, что певец подал жалобу в ЕСПЧ на свой пародийный образ.

Жанна Гарбер, пресс-секретарь Стаса Михайлова, рассказала ТАСС, что певец не подавал в ЕСПЧ жалобу из-за фильма «Дублер». Ранее в российских СМИ появилась информация, что Михайлов якобы подал в ЕСПЧ жалобу на российских властей из-за того, что создатели фильма «Дублер» а 2013 году использовали его сценический образ. В фильме героя по имени Михаил Стасов сыграл Александр Ревва.

«Администрация Стаса Михайлова доводит до сведения всех, что артист не имеет отношения к подаче заявления в Европейский суд о защите прав на образ и ущербе деловой репутации», — заявила Гарбер.

Она добавила, что будет проведено тщательное расследование инцидента. «Все причастные к данной провокации будут привлечены к ответственности», — заключила пресс-секретарь.