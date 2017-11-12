Группа Spice Girls воссоединится для записи нового альбома в 2018 году

Экс-участница женского поп-коллектива Spice Girls Мэл Си сумела организовать воссоединение культовой группы 90-х.

Как сообщает The Sun, пять участниц некогда суперпопулярной группы Spice Girls приняли решение воссоединиться для записи нового альбома и участии в нескольких спецпроектах на телевидении.

По информации издания, эта инициатива принадлежит певице Мэл Си, которая ратовала за воссоединение коллектива с лета 2016 года. Уточняется, что теперь свое согласие дала даже Виктория Бекхэм, ранее отказывавшаяся от участия в группе.

Однако газета также подчеркивает, что эта попытка не будет первой: Spice Girls ранее уже пытались воссоединиться, но их усилия были напрасны из-за плоного графика участниц.