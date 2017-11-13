Директора и клавишника "Машины времени" уволили перед гастролями

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич заменил директора и клавишника перед гастролями по Украине.

Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает «АиФ». Бывший директор «Машины времени» Владимир Сапунов рассказал изданию, что его уволили еще 2 ноября. «Мне было просто сказано: "Владимир Борисович, мы с вами больше не работаем"», — цитирует издание Сапунова.

Кроме того, из группы также был уволен клавишник Андрей Державин. «Андрей Державин не едет на Украину. Что с ним будет дальше — этой информацией я не владею. Воспользуюсь формулой: имеющий уши, да услышит, имеющий разум, да осмыслит», — сказал Сапунов.

Издание отмечает, что ряд российских СМИ связывали уход Державина с его позицией по присоединению Крыма к России. Музыкант никак не прокомментировал эту информацию, однако Андрей Макаревич отметил, что увольнение Державина не связано с политикой.