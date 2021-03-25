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Вчера, в 13:53

Жена Петросяна с мимозой на очках решила поддержать российских дизайнеров

Брухунова пообещала российским брендам бесплатную информационную. поддержку

Фото: instagram.com

Многие знаменитости очень аккуратно пишут у себя в блогах о происходящих событиях или вовсе их игнорируют. Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, кажется, из последних. Недавно она выложила пост в поддержку российских дизайнеров.

«Сколько помню себя в instagram - я безвозмездно (!!!) рассказывала о российских брендах! Всегда! А сейчас, когда малый бизнес и без того в плачевном состоянии не отойдя от «приключений» со зловирусом мне особенно хочется поддержать всех, кто попал в жернова рушащейся модной индустрии в России.

Если вы представляете бренд, мануфактуру, издание и вообще что угодно, что производится на территории нашей Родины - пишите мне! Я готова оказать информационную поддержку КАЖДОМУ! Просто так! Без бартеров и прочей ерунды.

Вместе мы справимся!», - написала Брухунова.

Подписчики тут же осыпали Брухунову благодарными комментариями. «Какая ты умница! Я тоже так делаю...», - написала галерист и модель Полина Аскери.

Поддержка отечественного производителя — это, конечно, прекрасно, только не понятно, кто в этой ситуации в условиях дорожающей жизни поддержит отечественных покупателей, которым товары отечественных дизайнеров не карману по сравнению с товарами масс-маркета тех же зарубежных сетей, которые приостанавливают работу в нашей стране.

Рубрика: Шоу-бизнес

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