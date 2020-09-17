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Вчера, в 18:18

Борис Моисеев в день своего рождения призвал всех любить друг друга

Праздник «крошка Боря» отметил в кругу близких

Фото: Global Look Press

Свой 68-й день рождения певец и танцор Борис Моисеев отметил в любимом ресторане в кругу близких и любящих его людей, которых оказалось немало. Моисеева поздравляли и совершенно незнакомые люди, которые любят творчество Бориса Михайловича, подарившего нам хиты «Петербург – Ленинград», «Я хочу», «Дитя порока» и конечно же «Глухонемая любовь», слова которой так актуально звучат сегодня.

– Кто помнит, тот поздравит – эти слова я повторяю в каждый свой день рождения, – признался мне как-то Моисеев, шутливо подмигнув.

К счастью, память у людей, которые любят Бориса прекрасная, поклонники этого талантливого человека никогда не забывают его поздравить. Первым артиста поздравила любимая помощница по хозяйству, которая с утра побаловала Борю его любимым блюдом – блинчиками с мясом.

– Поэтому, когда я приехал к Борису, он был в прекрасном расположении духа, – рассказывает арт-директор и друг шоумена Сергей Горох, с которым Бориса связывает дружба на протяжении уже 29 лет. – Затем, мы с Борей отправились в его любимый грузинский ресторан, заказанный заранее. Телефон не умолкал ни на минуту, курьеры доставляли подарки, которых оказалось так много. В конце нашего замечательного вечера я долго грузил в машину роскошные букеты, красивые коробки, мягких мишек и заек. Всем огромное спасибо!

«Крошку Борю» поздравили Нелли Кобзон, Кристина Орбакайте, Надежда Бабкина, Алла Пугачёва и многие другие его друзья и коллеги. На празднике виновник торжества спел свои песни. В дуэте с надеждой Бабкиной Борис Михайлович исполнил такие песни как «Любовный треугольник», «Кто тебе сказал?», «Выйду на улицу». 

Вспоминали трио «Экспрессия», созданное Моисеевым в далёком 1978 году. Тогда незаурядного танцовщика заметила Алла Пугачёва и представила широкой публике, сняв «Экспрессию» в своём фильме-бенефисе «Пришла и говорю». Так с лёгкой руки знаменитой певицы, Моисеева узнала вся страна, он по праву стал одним из любимых исполнителей.

Фото: личный архив Бориса Моисеева
Алла Пугачёва и трио «Экспрессия» Бориса Моисеева

Шоу «крошки Бори» всегда были фееричны, а сам он выходил на публику блистательно: будь то концерт, участие в клипе или интервью, в котором Боря никогда нам журналистам не отказывает. Он всегда ироничен и умён!

Сейчас Борис уже не выходит на сцену, но он по-прежнему весел, оптимистичен и полон надежд выступать.

– Дорогие мои, огромное всем спасибо за поздравления, – сказал Борис. – А возраст… я отношусь к этому с юмором. Я счастлив! В свой день рождения, хочу вам всем пожелать: любите друг друга, живите в любви и гармонии. Мира вам, любви и терпения! Любовь победит всё! Навеки Ваш, крошка Боря Моисеев.
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