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Застрявшая в Киеве Татьяна Лазарева: «Сирены звучат несколько раз за ночь, но я спокойно сплю!»

Телеведущая приехала в Украину на съемки.

Фото: Instagram: @lazarevatut

  Телеведущая Татьяна Лазарева стала невольным свидетелем событий, разворачивающихся в эти дни в Украине. Российская звезда приехала в Киев по работе на несколько дней, но из-за внезапно начавшейся спецоперации вынуждена была остаться. Подробности будней ведущей под аккорды воздушной тревоги – в материале «Собеседника».

 - Я в Киеве нахожусь с 17 февраля, - говорит 55-летняя Лазарева. – Приехала сюда не для того, чтобы следить за событиями, а на съемки передачи «Лига смеха». И я не успела отсюда уехать.

 Татьяна остановилась в самом центре украинской столицы, в одном из апарт-отелей. Пока обстановка на улицах неспокойная, ведущая не собирается никуда уезжать.

Первые два-три дня была дикая паника, - делится Татьяна. – Были столпотворения, выезд из Киева в Польшу был забит. А с сегодняшнего дня запустили эвакуационный поезд. Но выезжать все равно небезопасно. В апарт-отеле я себя чувствую более-менее в безопасности, потому что это старый дом, надежные стены. За все время я ни разу не спускалась в бомбоубежище, хотя воздушные тревоги постоянно звучат. Мне сейчас проблематично представить себе, что я каким-то образом доберусь на вокзал, я даже не знаю, где он находится. Такси не ходят. Билетов на поезд, конечно, никаких нет, там живая очередь. Звучит красиво, но на самом деле, люди забиваются в вагоны. Поэтому я решила, что буду сидеть здесь. До России вообще сейчас никак не доберешься. Да и я понимаю, что с моей позицией оценки происходящего, я думаю, что мне и не очень будут рады.

Фото: Instagram: @lazarevatut

Ведущая строго соблюдает комендантский час, который объявили киевские власти.

У меня прекрасный дворик, я периодически выхожу на балкон, - продолжает Лазарева. – Комендантский час начинается с восьми вечера до утра. В эти часы появляться на улице небезопасно. Ходят оборонительные отряды, которые ищут диверсантов. Любые люди, которые выходят из дома ночью, считаются опасными.

 Татьяна также рассказала, как в киевских магазинах обстоят дела с наличием продовольствия. В один из дней ей удалось запастись необходимыми продуктами.

В магазинах большие очереди. Особенно долго придется простоять, если расплачиваешься картой, - констатирует телезвезда. – Украинской налички у меня нет и не было. Поэтому за меня расплатился мой приятель. Купила себе консервы, макароны, чипсов, шоколадки, семечки. Горячий хлеб продавцы вывозят из подсобки. В одни руки дают только одну буханку.

Фото: Instagram: @lazarevatut

Лазарева постоянно на связи со своими детьми – 21-летним сыном Степаном, а также дочками: 23-летней Софьей и 15-летней Антониной. 

Дети, конечно, за меня переживают, -произносит ведущая. – Но главное сейчас – сохранять спокойствие. Честно скажу, вчера я подверглась панике. Четко это осознала, со стороны увидела, насколько неправильно так действовать. Если у вас появляется такое состояние, не принимайте никаких серьезных решений. Сначала нужно себя успокоить. Самый важный тезис сейчас – беречь силы. И обязательно надо глубоко дышать. Мы вместе с детьми это делаем. Например, когда дочь Тося мне звонит, я ей говорю: давай подышим. Достаточно три-четыре выдоха и становится спокойнее. Кстати, несмотря на то, что сирены звучат несколько раз за ночь, сплю я спокойно. А однажды за все эти тревожные дни мы с приятелем выпили. Я поняла, что это не спасает. На время лишь снимает тревогу, но потом становится плохо.

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