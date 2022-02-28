Застрявшая в Киеве Татьяна Лазарева: «Сирены звучат несколько раз за ночь, но я спокойно сплю!»

Телеведущая Татьяна Лазарева стала невольным свидетелем событий, разворачивающихся в эти дни в Украине. Российская звезда приехала в Киев по работе на несколько дней, но из-за внезапно начавшейся спецоперации вынуждена была остаться. Подробности будней ведущей под аккорды воздушной тревоги – в материале «Собеседника».

- Я в Киеве нахожусь с 17 февраля, - говорит 55-летняя Лазарева. – Приехала сюда не для того, чтобы следить за событиями, а на съемки передачи «Лига смеха». И я не успела отсюда уехать.

Татьяна остановилась в самом центре украинской столицы, в одном из апарт-отелей. Пока обстановка на улицах неспокойная, ведущая не собирается никуда уезжать.

- Первые два-три дня была дикая паника, - делится Татьяна. – Были столпотворения, выезд из Киева в Польшу был забит. А с сегодняшнего дня запустили эвакуационный поезд. Но выезжать все равно небезопасно. В апарт-отеле я себя чувствую более-менее в безопасности, потому что это старый дом, надежные стены. За все время я ни разу не спускалась в бомбоубежище, хотя воздушные тревоги постоянно звучат. Мне сейчас проблематично представить себе, что я каким-то образом доберусь на вокзал, я даже не знаю, где он находится. Такси не ходят. Билетов на поезд, конечно, никаких нет, там живая очередь. Звучит красиво, но на самом деле, люди забиваются в вагоны. Поэтому я решила, что буду сидеть здесь. До России вообще сейчас никак не доберешься. Да и я понимаю, что с моей позицией оценки происходящего, я думаю, что мне и не очень будут рады.