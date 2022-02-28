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«Мы начинаем жить в аду!»: 82-летнюю Лужину обматерили накануне дня рождения

Легендарная актриса тут же ответила негодяям

Фото: Global Look Press

Легендарная актриса Лариса Лужина готовится отпраздновать 83-й день рождения. Артистка решила собрать родных и близких в одном из ресторанов. Лужина надеется, что в этот день получит заряд положительных эмоций. Потому как настроение у звезды советского кино сейчас не совсем радостное.

- Честно говоря, мечта сейчас у меня одна – чтобы наступил мир. Сейчас я пребываю в ужасном состоянии. Смотрю все последние новости, связанные с военным положением, и недоумеваю. Посмотрите, сколько фейков развелось! Что сейчас пишут! Даже я сейчас получила ужасную, ругательную, пошлую, матерную смс-ку, в которой меня обозвали украинской шл…. Это, конечно, ужасно.

- Какой ужас!

- Я не стала молчать. Написала в ответ: «Ты, м.., кому пишешь?» (смеется).

- Сильно!

- Мне сказали, что сейчас всем такое пишут. Конечно, все происходящее давит ужасно морально на всех. У меня трое внуков. Хочется, чтобы они не знали войны. У них такой возраст – их могут тоже отправить в миротворческие силы. А мне этого не хочется. Хочется, чтобы люди образумились и правительство наше наконец-то нашло какие-то точки соприкосновения.

- А почему вам такие гадости пишут?

- Сама не знаю даже. Никаких заявлений я не делала. Хотя была в 2014-м году в Луганске и Донецке с концертами. До сих пор у меня перед глазами стоят разрушенные деревни, которые мы проезжали. А еще гостиница «Донбас», в которой, кроме нас семерых человек, никого больше не было. Бомбежка непрекращающаяся, стрельба из автоматов… А еще мальчик маленький, который спрашивал у мамы: «А это больно – умирать?». На меня еще тогда это произвело страшное впечатление. А люди в этом аду живут уже 8 лет! И мы в этом аду начинаем жить. Вот это ужасно! Я прожила свою большую жизнь, за маму 26 с лишним лет прожила. Я – блокадница. И мне хочется, чтобы мои внуки никогда в своей жизни не испытали того, что пережила в свое время я.

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