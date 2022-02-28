«Всё, что происходит, опустошает…» Марк Богатырёв отказался от еды из-за событий в Украине

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырёв решил пройти лечебный курс голодания. Для этого артист уехал на Алтай, где находится центр, специализирующейся на подобных процедурах.

- Алтай сейчас – безопасное место для отдыха и восстановления здоровья, - пояснил 37-летний Богатырев. – Голод хорошо проветривает голову от ненужной информации и даёт возможность выделить главное, важное…

По словам актёра, на поездку его подтолкнула тревожная ситуация в мире.

- Подобная аскеза сейчас нужна мне ещё и потому, что то, что происходит сейчас на братской украинской земле меня опустошает… не даёт собрать себя в руки, а надо, - сетует Марк. – Молюсь за прекращение войны!

Стоит отметить, что в поездку Богатырёв отправился в одиночестве. Его супруга актриса Татьяна Арнтгольц с годовалым сыном Данилой остались в Москве. Однако, с семьёй актёр всегда находится на связи. В соцсетях Татьяна трогательно пишет супругу слова любви и ставит сердечки.