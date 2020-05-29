"Шнура олигархи лишили миллионов": стало известно, как звезды пострадали из-за санкций

Cанкции, введенные США, ЕС и другими странами из-за спецоперации на Украине, сейчас активно обсуждают в шоубизнесе. Из-за резкого скачка курса валюты знаменитости будут вынуждены уменьшить свои аппетиты. Впрочем, паники в шоубизнесе пока не наблюдается.

- Пока все артисты спокойны, - говорит известный концертный промоутер Сергей Лавров. - У нас давно уже прошли времена, когда артисты брали гонорары в долларах и евро за свои выступления. Сейчас все расчеты – в рублях. Исключение составляют только заказники. Там иногда платят в валюте.

- Я думаю, что ничего страшного у наших звезд из-за роста курса доллара не произойдет, - продолжает Сергей. - В России и до этого случались кризисы: наши артисты научились быстро переобуваться. Сейчас артистам вообще очень трудно с заработками. То коронавирус, то санкции... Хотя бы в рублях платили!

Лавров не исключает, что из-за введения санкций знаменитостям придется ужаться. Ведь желающих приглашать их на свои корпоративы с каждым днем становится все меньше. Раньше большую часть доходов звезды зарабатывали на корпоративах у русских олигархов. Впрочем, сейчас об этом остается только мечтать.

- Олигархи уже не устраивают шумные вечеринки, за участие в которых платили нашим артистам по 50, 80, а порой и по 200-300 тысяч евро (20-30 млн по нынешнему курсу - авт.), как платили еще недавно тому же Шнурову за выступления в Куршавеле, - объясняет Сергей. - Сейчас таких денег уже нет!