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«Одним гадом стало меньше!» Сёмина эмоционально отреагировала на возможный уход Урганта с Первого канала

Легендарная актриса считает, что зрители из-за отсутствия Ивана ничего не потеряют

Фото: Первый канал

Слухи о закрытии программы «Вечерний Ургант» на Первом канале продолжают набирать обороты. Ксения Собчак, которая уже многие годы дружна с телеведущим, подтвердила информацию о том, что шоу больше не будет.

Сам Иван хранит молчание. Между тем, в пресс-службе Первого всю информацию об уходе Урганта отрицают. Мол, сейчас канал работает в информационном режиме, поэтому временно не выходят все тв-шоу, включая «Пусть говорят» и «Модный приговор».

Звезды разделились на два лагеря. Одни требуют вернуть Урганта в эфир. А другие считают, что Ивану давно пора было закрыть дорогу на Первый канал. Легендарная актриса Тамара Сёмина считает, что зрители из-за отсутствия Урганта на главном канале ничего не потеряют.

- До меня доходили такие слухи, что программу закрывают, - говорит Тамара Петровна. – Мне не нравится Ургант. Я его с малолетства знаю: видела все его первые шаги и все последующие. Подумаешь, его не будет на Первом канале! Зрители скажут, по-моему, только спасибо за это. Одним гадом стало меньше! Лично мне он до лампочки. И таких, как я, очень много!

Сёмина не считает Урганта выдающимся ведущим. Комментируя возможное закрытие его программы, Тамара Петровна не сдерживалась в эмоциях.

- Пролезают вот такие во все щели, как тараканы бездарные, - кипятится артистка. – Однодневки такие, которые прилипают к кому-то, прижимаются и начинают свою деятельность. Мы дружили с Ниночкой (бабушка Урганта – Ред.) Вот она - это ангел, прекрасный человек. Я была в гостях у неё, она меня прекрасно принимала. А Иван... В общем, так и напишите: я без Урганта страдать не буду.

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