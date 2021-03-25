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«Мы стали свидетелями катастрофы»: Настя Ивлеева обратилась к руководству России

Блогер и телеведущая призвала использовать второй раунд переговоров для завершения военных действий

Фото: Global Look Press

Настя Ивлеева призналась в своём Instagram, что всегда старалась избегать политических тем, однако мимо баталий, которые разворачиваются сейчас не только на Украине, но и в соцсетях между людьми, занимающими разные точки зрения, пройти не смогла. Заявила, что считает себя пацифистом и разместила обращение к руководству России:

«Мы стали свидетелями настоящей катастрофы. В Украине гибнут люди, разрушаются города, гибнут наши солдаты, многие из которых совсем юны, идёт информационная война, в которой мы, простые люди, проклинаем, угрожаем и ненавидим друг друга. Я с надеждой ждала переговоров, которые оказались лишь первой ступенью в цепочке сложных договоренностей, к которым, я надеюсь, обе стороны хотят прийти. В связи с этим сейчас хочу открыто обратиться к руководству своей страны.

Я призываю вас сделать второй раунд переговоров завершающим военные действия, я призываю вас договориться, я призываю вас достигнуть тех компромиссов, которые остановят гибель людей. Говорю это я, Настя Ивлеева, человек Мира, гражданка Российской Федерации, патриот своей страны».

Настя Ивлеева - одна из самых популярных блогеров страны. У неё 19 миллионов подписчиков.

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