«Маски снимаются. А мне не стыдно». Басков сделал заявление об «обострении русофобии»

Николай Басков написал уже второй пост в инстаграме, посвящённый мировому политическому кризису и ситуации вокруг Украины. Первый, получивший 50 тыс. комментариев, можно сказать, пострадал: размещённую Басковым картинку с надписью «Россия воины не начинает. Россия их заканчивает» в соцсети сочли «ложной». В настоящее время комментарии к репликам артиста ограничены (вероятнее всего это решение владельца аккаунта).

«Маски снимаются, - написал Басков. - Какое интересное и удивительное время. В мире началось обострение русофобии — посмотрите, как некоторых трясёт, жалко даже, это ж сколько комплексов… А ещё удивительнее, как русофобия может обостряться внутри России. Это посерьёзнее коронавируса вещь.

Если ты россиянин, и ты патриот, так и скажи. Да, быть россиянином — теперь это где-то быть неугодным. Тем не менее, если ты живёшь в России, скажи своё слово честно и держи его. Понятно же, нас хотят сломать, но в ответ нужно только сплотиться и объединиться!

Мы все хотим мира, безусловно он наступит, и Россия все для этого сделает, только вот что после? Интернет все запомнит, что некоторые господа из себя выдавали. А мне не стыдно. Я никому не желаю зла, я люблю свою Родину и выражаю ей поддержку».