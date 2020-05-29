«Как так можно?» Бородину раскритиковали за отпуск в ОАЭ

Несмотря на санкции и нестабильную финансовую обстановку в России, Ксения Бородина улетела на отдых в Дубай со своими дочками – 12-летней Марусей и шестилетней Теоной. По словам телеведущей, она давно планировала отметить в ОАЭ своё 39-летие и поэтому не стала отменять поездку даже несмотря на тревожные события в мире, связанные с Украиной.

- Поездка была запланированной, - пояснила Ксения. – Мы с детьми уезжаем отдыхать, и я не хочу за это оправдываться. Я не хочу рассуждать о политике. Я могу обсудить ситуацию с родными. С ними мы можем спорить, ссориться, мириться и плакать. Если я молчу по поводу ситуации, это не значит, что за меня нужно делать выводы….

Летела ведущая в ОАЭ бизнес-классом. И отдыхает Ксения так, как она привыкла – на широкую ногу, постоянно публикуя видео из фешенебельных ресторанов. Однако, интернет-пользователи вместо того, чтобы желать Бородиной хорошего времяпрепровождения, обрушились на нее с критикой.

«Не лучшее время вы выбрали. Как так можно?», «Вы летите отдыхать, не обращая внимание на происходящее в мире»,- написали люди на страничке телеведущей.

Но некоторые поклонники все же выразили беспокойство за саму Ксению.

- А как возвращаться собираетесь? Все воздушное пространство сейчас закрывают», - поинтересовался один из подписчиков. Бородина, в свою очередь, не только не ответила на этот вопрос, а и вовсе закрыла возможность написать ей какой-либо комментарий.