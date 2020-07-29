«Познакомились с мамами»: Азиза рассказала о тайном романе с Малининым

Певица Азиза дала сольный концерт в Москве. Совпадение: выступление звезды совпало с началом военной операцией на Украине. Поэтому победительница шоу «Точь-в-точь» вышла на сцену в не слишком радостном настроении.

- Раз этому концерту суждено быть, значит, будем петь! – заявила Азиза. - Буду исполнять то, что переполняет мою душу.

Зрители по традиции принимали артистку очень тепло: пели вместе с ней и после каждой песни устраивали продолжительные овации. Особенно продолжительными они оказались после песни, в которой, кажется, с точностью описывается сложившаяся между Россией и Украиной ситуацией.

- Хочу, что б больше не было войны,

Она соседей делает врагами,

Хочу, что б в сердце всех вернулся мир,

И рай небесный сделался реальным, - пела певица, едва не переходя на крик.

Исполнила Азиза и песню, посвященную своей маме, которая ушла в мир иной несколько лет назад. А после пустилась в воспоминания.

- Сашке Малинин тоже очень трепетно относится к своей маме, - заявила звезда и продолжила. – Он за мной ухаживал в 1988 году в Юрмале (тогда артисты участвовали вместе в музыкальном конкурсе – авт.). Это я по секрету всему свету.

В Юрмале отношения Малинина и Азизы не закончились. В какой-то момент они даже решили познакомить своих родителей.

- Я привела его познакомиться со своей мамой, а он свою привел, - продолжила сыпать откровениями артистка. - Так случилось, что мы их взяли на совместные гастроли.

Впрочем, развития с Малининым у Азизы не случилось. Артистка призналась, что вскоре влюбилась в другого. А Александр встретил свою нынешнюю супругу Эмму, с которой счастлив до сих пор. Сама Азиза тоже сумела сохранить с Малининым теплые отношения.