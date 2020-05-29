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«Никак не ожидал!»: Никас Сафронов пострадал от американских санкций

Народный художник РФ до сих пор не может смириться с происходящим

Фото: личный архив

США, ЕС и другие страны продолжают вводить новые санкции против России из-за военных действий на Украине. Впрочем, знаменитый художник Никас Сафронов пострадал от действий европейцев еще до принятия ограничений. Об этом живописец впервые рассказал нашим корреспондентам.

- Я столкнулся с политикой американцев по отношению к России еще до введения санкций, - заявил Никас Сафронв. – Я договорился с одним крупным немецким издательством о выпуске моей книги. Получив исходный материал, они с удовольствием согласились оплатить ее выпуск, а после распространить по всему миру. С уверенностью, что эта книга оправдает все их вложения и принесет прибыль. Но спустя несколько дней вдруг немецкое издательство резко отказалось от этого проекта. Для меня это было неожиданно.

Никас недоумевал: почему вдруг европейцы решили не выпускать книгу, в успех которой так верили. И вскоре все узнал.

- Я стал выяснять через моих немецких влиятельных друзей, что на самом деле произошло, - продолжает Никас. - Те им сказали, что головное предприятие издательства находится в США и американцы запретили им печатать любую продукцию, которая будет каким-то образом связана с Россией. То есть они не хотят, чтобы творчеством наших деятелей культуры вдохновлялись жители разных стран мира. Это очень неправильно. Россия всегда вносила очень весомый вклад в развитие мировой культуры, многие наши писатели, художники, поэты, актёры и режиссёры становились эталоном, на который равнялись во всех странах. Невозможно представить себе мировую культуру без России.

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