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«Как бы сынок не подставил!» Ротару в Киеве приходится непросто

Певица старалась никогда не вмешиваться в политику

Фото: instagram

Софии Ротару сейчас не позавидуешь. Певица не успела оправиться после перенесенного коронавируса, как в Украине началась военная операция. Тысячи поклонников волнуются за певицу, которая находится в неспокойной столице.

В Киеве у Софии Ротару – роскошный дом в предместье Конча-Заспа. Помимо огромного особняка, у певицы – внушительный по размеру участок земли. Обычно София Михайловна наслаждается местными красотами, совершая длительные прогулки по своей территории. Теперь вместо пения птиц Ротару слышит постоянные выстрелы.

С начала военной операции София Михайловна перестала выходить в социальные сети. Говорят, «умные люди» посоветовали ей не делать никаких заявлений относительно сложившейся ситуации. Молчат и ее ближайшие родственники – невестка и внуки. Лишь единственный сын звезды Руслан разместил в своих соцсетях фотографию украинского флага. Но София Михайловна ее не лайкнула, хотя обычно все публикации своего наследника отмечала.

- София Михайловна всегда была умной женщиной, - объясняет концертный промоутер Сергей Лавров, который делал много выступлении Ротару. - Она никогда не лезла в политику.

Лавров считает, что певица поступает правильно, не комментируя военные действия. Впрочем, он переживает: как бы артистку не втянули в происходящее родственники.

- Надеюсь, сынок ее не подставит в очередной раз, - вздыхает Лавров. – Помните ее появление в Инстаграме несколько лет назад с флагом Украины? Тогда этот снимок вызвал мощный резонанс в обществе. Это как раз дело ее сына. Надеюсь, на этот раз он ее не подставит.

Примеру Ротару – не комментировать происходящее – последовали и другие звезды. Например, Таисия Повалий.

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