«Почему вы не ценили мужчин, которые потом оказываются в моей постели?» Волочкова рассказала о своих романах
Артистка дала «Собеседнику» откровенное интервью
Самая известная балерина страны пригласила корреспондента «Собеседника» на открытие ресторана на юго-востоке столицы и в предвкушении вечера рассказала обо всем, что произошло недавно и происходит сейчас в ее личной жизни.
Напомним, сразу же после празднования своего 46-летия месяц назад Анастасия рассталась с бойфрендом по имени Сергей, с которым встречала Новый 2022 год на Мальдивах. Но уже накануне 14 февраля у нее появился новый избранник по имени Дмитрий. И по сегодняшний день Волочкова не одна. Она объяснила нам, как ей удается так быстро расставаться с одними мужчинами и столь же стремительно вступать в отношения с новыми.
– Настя, как всегда, прекрасно выглядишь! Лучше всех! Признайся, появились новые секреты красоты?
– Спасибо! Секреты красоты все те же. Физический труд - многочасовой, ежедневный. Русская баня – ледяная вода. Профессиональный массаж – он мне необходим всегда. Еще и позитивные эмоции. Это любовь, это влюбленность, которая у меня постоянно. И слава Тебе, Господи, что у меня так получается, что, если заканчивается одна романтическая история, то Вселенная не дает мне возможности быть одной, потому что я ненавижу одиночество. Я просто грущу, когда я одна. И Вселенная тут же посылает меня в какую-то другую историю. Не всегда все хорошо заканчивается, так, как мне бы хотелось. Я убедилась, что не всегда романтические отношения можно переводить в формат дружбы. С моей-то стороны это возможно, потому что я всегда помню хорошее, я считаю, что жизнь надо помнить радостью встреч, а не горечью расставаний. Любого человека, с которым связывают судьба и эмоции, надо помнить за доброе, хорошее, что бы ни было помимо этого. Но мужчины не всегда так поступают. Они начинают мстить, злиться, говорить гадости, делать нелицеприятные вещи.
– Да, наши сердца были разбиты: только порадовались за тебя на твоем дне рождения, что у тебя все хорошо в личной жизни, и вот вы уже разошлись… Сейчас есть у тебя мужчина?
– Честно – есть. Молодой, очень красивый. Он на 20 лет меня младше. Я люблю молодых, красивых, сексуальных, моложе меня. Я когда вижу эту влюбленность, эти чувства, еще больше убеждаюсь, что любви все возрасты покорны. Его зовут Дима. А фамилию его (Корнеев. – Прим. авт.) я не считаю просто нужным говорить, потому что столько всего написано. Когда у меня в жизни появляется мужчина – даже неважно, это известный человек или нет, я никогда людей не сужу, не оцениваю и не ценю по количеству денег, им зарабатываемых, или вообще по какому-то социальному статусу или профессии. Для меня важно, чтобы это был хороший человек, внимательный, любящий. Но всегда у каждого из них сразу вырисовываются, находятся какие-то бывшие жены, тещи, любовницы, какие-то непонятные люди женского пола.
– Дима – молодой, наверное, не оброс таким багажом?
– И он оброс. Ну, не то, что бы оброс, но уже находятся люди, которые начинают про него же, про Диму, писать какие-то нелицеприятные вещи. Добрые люди, да мы не успели еще подружиться, побыть вместе, а уже шквал какого-то негатива. И я понимаю, что меня используют здесь как разменную монету для пиара, для какого-то собственного хайпа. Но вы знаете, что я могу сказать таким женщинам и людям: почему вы не ценили людей и вот этих мужчин, которые потом оказываются у меня, в моем окружении или в моей постели даже? Почему вы не ценили их тогда, когда вы были с ними? А когда появляется Волочкова, вы начинаете вспоминать: ага, Анастасия обратила внимание на такого человека или он на нее. И все вдруг здесь, рядом, в этом поле созерцания. Но не моего, потому что мне до этого нет дела никакого, я просто понимаю, что людям нужен хайп. Но мое достоинство в том, что я не отвечаю.
– Как вы познакомились с Дмитрием? Как скоро после расставания с Сергеем это случилось?
– Я скажу: очень быстро. Что бы вы понимали про Сережу, я не хочу лукавить. Здесь была история абсолютно честная с моей стороны. Мы познакомились с Сергеем 27 декабря на программе «Давай поженимся!». Мы вместе отметили Новый год, потому что до Сережи у меня была другая история, которая завершилась. Это был Олег, который возвращался потом ко мне, потому что не мог меня забыть. Честно мне признавался, что не может встречаться с другими женщинами, потому что с ними не о чем разговаривать – с теми, с кем он начал общаться. Поэтому я разрешила Олегу приезжать ко мне домой: мы парились в бане, спали в одной постели – ну, продолжались дружеские отношения. Но все-таки перед Новым годом как-то было затишье, и мы с Сережей решили вместе встретить 2022-й. Он приезжал ко мне домой со своим сыном 6-летним. Мы вместе играли. Все было прекрасно. Потом я предложила Сереже поехать на Мальдивы, потому что у меня уже заранее была эта поездка запланирована. Я знала, что еду на 15 дней. И я подумала: чем ехать одной, конечно, лучше ехать с человеком, который уже успел проявить ко мне какие-то сильные эмоции. Вот и поехали. Но я знала, что это просто романтическое увлечение, курортный роман. Я была очень рада, я никогда не пожалею, что мы с Сережей были вместе.
– А денег, потраченных на его поездку на Мальдивы, теперь не жалко?
– А я тратила деньги не на мужчину, я тратила деньги на свой комфорт. Я понимала, что у Сережи нет денег для того, чтобы оплатить себе даже билет. И вы знаете, я сделала это с удовольствием. У меня были оплачены и мой билет, и вилла, и все путешествие. И я в одночасье купила билет Сереже.
– Ты, Настя, добрая душа. И многие этим пользуются.
– Ну да, я добрая душа и этим пользуются. Но, вы знаете, как мама моя говорила – пусть самым большим моим недостатком будут мои доброта, открытость, доверчивость. Но из-за всего этого люди потом и предают меня, и делают нелицеприятные вещи в мой адрес, говорят обо мне гадости. Я просто не могу относиться с уважением к мужчине, который делил со мной постель, признавался мне в любви. Тот же Сережа, простите, он на весь мир бегал с вот этим вот телефоном, самолюбованием занимался, прямые эфиры вел. У него было 20 подписчиков, когда мы приехали на Мальдивы, а за неделю у него стало их 8 тысяч. Он вошел в этот кураж, вы понимаете. Человек, который говорил – да мне ничего не надо. Как не надо? Сначала не надо, а потом надо. Вот эта пиар-история, когда он заявил: а я теперь пойду на телевизионные каналы, но бесплатно я не пойду, пусть мне платят деньги. Я позвонила Свете, моему директору, и сказала: человек поймал звезду, я не знаю, что с ним делать. Я сказала Сереже: пожалуйста, успокойся, тебя никто не зовет. А он: моя жизнь стала интересной. И я задаю вопрос человеку: а с каких пор она стала интересной? Только с тех пор, как ты появился рядом со мной? Сереже, помимо пиара, были нужны еще 12 миллионов рублей с меня, потому что он предложил мне их вложить в строительство фитнес-центра.
– Надеюсь, не вложила?
– Да нет, что ты! Я однажды вложилась в отца моей дочери (Ариадне – 16 лет. – Прим. авт.), в Игоря Вдовина: три миллиона долларов, которые он брал в долг и не вернул мне. Но это неважно. То был единственный альфонс в моей жизни. А с Сережей мы договорились – все, мы расстаемся. Тем более, когда я услышала про деньги, про все это. Мне было так неприятно. Сережа пришел на мой день рождения, раздавал интервью (журналистов собралось больше, чем гостей), было все окей. Но на следующий день я предложила встретиться, поговорить как люди. Мы же решили еще на Мальдивах, что мы открыто людям скажем. Он еще хотел сделать это в прямом эфире. Неважно, где – в Инстаграме или еще где-то. Просто скажем, ну не то, что бы расстаемся, а что завершаем наши отношения и переводим их в формат дружбы. Так вы знаете, что мне Сережа сказал? «Насть, как ни крути, мне от Одинцово до тебя, до твоего поселка на Новой Риге, доехать тысячу рублей стоит». Но мы узнали, что, на самом деле, не тысячу, а 700 рублей. Я ничего не ответила. Но про себя подумала: «Боже мой, вот мне не жаль было на тебя потратить 300 тысяч рублей – оплатить билет туда-обратно эконом-классом». Мы летели эконом-классом, еще попали в эту историю с маской. Но даже если у человека нет денег, то лучше бы он не говорил и не называл эту причину. И я честно сказала: «Сережа, я не могу с тобой быть и жить, потому что я не готова подстраиваться под, извини меня, расписание твоей сауны, в которой ты управляющий. Я не готова поселить дома ребенка твоего из-за того, что у него плохие отношения с его собственной мамой. Вы же муж и жена! Извини, я не готова своих любовников привозить на такси за свой счет». Одно дело – Мальдивы, это я оплатила свой комфорт, я была не одна. Но я не готова была выдерживать это безденежье Сережино. И вместо благодарности, вы знаете, что он стал делать в ответ на это все? Он поудалял фотографии наши общие с Мальдив, а свои оставил! Его нашли на сайте знакомств, так он так и останется там. Но пройдет время – он сейчас уже никому не интересен, потому что меня нет рядом, и он будет так и сидеть на этих фотках на Мальдивах, чтобы все думали, что он может себе позволить туда поехать. Да это дешевые понты! И когда они завершились, эти дешевые понты, он стал еще гадости про меня писать, что якобы я не люблю людей других, что я ненавижу детей. Но вы все знаете, да, как я ненавижу детей? Я их приглашаю в свои спектакли. Я всех зрителей приглашаю бесплатно. Я никогда в жизни никому не отказала в автографе, в возможности сфотографироваться. Меня люди любят за то, что я простой человек, без понтов. И когда про меня вот этот человек (не знаю, можно ли его так назвать, мужчиной – точно нет), он как выполз благодаря мне, так он на этом же не и остался в своих поступках, действиях. Вот это и называется проституция. Ты сегодня восхваляешь женщину, а спустя две недели пишешь людям, что Настя – неискренний человек, вы ее не знаете. Вот вы меня все не знаете, а он знает как облупленную, за две недели? Просто нет слов. И в итоге получается другая ситуация. Меня сам нашел человек через моего директора Свету. Дима занимается строительством разных конструкций из дерева – домов, русских бань, беседок, мельниц, много очень интересных разных построений. И вот мы встретились на этой почве: Дима хотел подарить мне на участок беседку. Но поскольку мой участок не предполагает никаких деревянных конструкций, я предложила ему совсем другой вариант, и мы пришли к этому соглашению – подарить беседку, большую, красивую, резную в Красногорск в парк. Я живу в Красногорском районе. Просто, чтобы она радовала людей, деток, чтобы там могли встречаться. Дима сказал: «Настя, я гравировку лебедя сделаю на ней, чтобы это было от тебя, но моими руками». Это чистый человек, добрый, светлый.
– И в Диме нисколько нет сомнений? Настя, ты же столько раз обжигалась, причем вот совсем недавно. И все равно всем веришь?
– Я верю, верю. Потому что мне хорошо сейчас. Я, когда начинаю отношения с мужчиной, никогда не задумываюсь, на какое количество времени эти отношения будут даны. Я больше хочу: несмотря на то, как поступают эти подонки зачастую, я все равно помню мужчин по самым прекрасным моментам, которые у нас были. Я не допускаю в свою душу обиду. Что касается Димы – я не собираюсь лукавить. Мы встретились 13 февраля, и наутро День всех влюбленных встречали уже вместе. Я не хотела его светить. Закрыла его лицо букетом роз, который он привез. Но потом я ему сказала: «Дима, это большая глупость, опять скрываться, чтобы люди тебя узнавали по носкам, по частям ног, как в моей жизни уже бывало. Надо быть открытыми». Да, мы друзья. Близкие друзья. А что, дружба не предполагает дружеский секс? Предполагает. Очень яркий и хороший, я могу вам сказать. Да, молодая кровь. Если человеку хорошо со мной, несмотря на возраст, это тоже говорит о многом.
– Ну, секс важен для женского здоровья...
– Он важен для души, для эмоций. Но дело-то не в этом, а в том, что это очень хороший человек и он совершает очень много доброго для людей. И первое, с чего мы начали отношения – мы поехали в Калугу по приглашению Димы. Он отвез меня на своей машине! Это не какой-то, извини меня, нищеброд, который не может найти 700 рублей, чтобы до меня доехать на такси. У Димы прекрасный мерседес 223-й. Но дело не в марке машины, а в том, что это человек, с которым приятно ехать. Это столько эмоций! Он пригласил меня не только на свои объекты, но и поехать с ним в Оптину пустынь. Он знает, что я верующий человек и люблю монастыри и святые места. Мы поехали туда и замечательно провели время. Мне классно, и что в этом такого?
– Я за тебя осторожно радуюсь, чтобы не сглазить твое женское счастье.
– Дело в том, что, когда люди видят, что у меня какая-то романтическая история, для них это сенсация, а для меня – счастье. Спаси Господи, это норма жизни. Потому что я не могу быть одна. Такая моя стезя. И моя сексуальность досталась мне от папы, как и мои целеустремленность, и умение побеждать. И проживать жизнь с честью и достоинством – это все от папы (Юрий Федорович Волочков – чемпион СССР в мужском парном разряде по настольному теннису 1983 года, тренер по легкой атлетике в спортшколе. – Прим. авт.). Я считаю, что могу фору дать многим 20-летним девушкам, которые вместо того, чтобы осуждать меня, мои шпагаты, мое поднятие ноги, могли бы оторвать свои попы жирные от стула и принести их в спортивный зал. Даже не надо ногу поднимать так высоко, как я. Шпагат Волочковой – это феномен, так это грациозно.