«Почему вы не ценили мужчин, которые потом оказываются в моей постели?» Волочкова рассказала о своих романах

– Надеюсь, не вложила?

– Да нет, что ты! Я однажды вложилась в отца моей дочери (Ариадне – 16 лет. – Прим. авт.), в Игоря Вдовина: три миллиона долларов, которые он брал в долг и не вернул мне. Но это неважно. То был единственный альфонс в моей жизни. А с Сережей мы договорились – все, мы расстаемся. Тем более, когда я услышала про деньги, про все это. Мне было так неприятно. Сережа пришел на мой день рождения, раздавал интервью (журналистов собралось больше, чем гостей), было все окей. Но на следующий день я предложила встретиться, поговорить как люди. Мы же решили еще на Мальдивах, что мы открыто людям скажем. Он еще хотел сделать это в прямом эфире. Неважно, где – в Инстаграме или еще где-то. Просто скажем, ну не то, что бы расстаемся, а что завершаем наши отношения и переводим их в формат дружбы. Так вы знаете, что мне Сережа сказал? «Насть, как ни крути, мне от Одинцово до тебя, до твоего поселка на Новой Риге, доехать тысячу рублей стоит». Но мы узнали, что, на самом деле, не тысячу, а 700 рублей. Я ничего не ответила. Но про себя подумала: «Боже мой, вот мне не жаль было на тебя потратить 300 тысяч рублей – оплатить билет туда-обратно эконом-классом». Мы летели эконом-классом, еще попали в эту историю с маской. Но даже если у человека нет денег, то лучше бы он не говорил и не называл эту причину. И я честно сказала: «Сережа, я не могу с тобой быть и жить, потому что я не готова подстраиваться под, извини меня, расписание твоей сауны, в которой ты управляющий. Я не готова поселить дома ребенка твоего из-за того, что у него плохие отношения с его собственной мамой. Вы же муж и жена! Извини, я не готова своих любовников привозить на такси за свой счет». Одно дело – Мальдивы, это я оплатила свой комфорт, я была не одна. Но я не готова была выдерживать это безденежье Сережино. И вместо благодарности, вы знаете, что он стал делать в ответ на это все? Он поудалял фотографии наши общие с Мальдив, а свои оставил! Его нашли на сайте знакомств, так он так и останется там. Но пройдет время – он сейчас уже никому не интересен, потому что меня нет рядом, и он будет так и сидеть на этих фотках на Мальдивах, чтобы все думали, что он может себе позволить туда поехать. Да это дешевые понты! И когда они завершились, эти дешевые понты, он стал еще гадости про меня писать, что якобы я не люблю людей других, что я ненавижу детей. Но вы все знаете, да, как я ненавижу детей? Я их приглашаю в свои спектакли. Я всех зрителей приглашаю бесплатно. Я никогда в жизни никому не отказала в автографе, в возможности сфотографироваться. Меня люди любят за то, что я простой человек, без понтов. И когда про меня вот этот человек (не знаю, можно ли его так назвать, мужчиной – точно нет), он как выполз благодаря мне, так он на этом же не и остался в своих поступках, действиях. Вот это и называется проституция. Ты сегодня восхваляешь женщину, а спустя две недели пишешь людям, что Настя – неискренний человек, вы ее не знаете. Вот вы меня все не знаете, а он знает как облупленную, за две недели? Просто нет слов. И в итоге получается другая ситуация. Меня сам нашел человек через моего директора Свету. Дима занимается строительством разных конструкций из дерева – домов, русских бань, беседок, мельниц, много очень интересных разных построений. И вот мы встретились на этой почве: Дима хотел подарить мне на участок беседку. Но поскольку мой участок не предполагает никаких деревянных конструкций, я предложила ему совсем другой вариант, и мы пришли к этому соглашению – подарить беседку, большую, красивую, резную в Красногорск в парк. Я живу в Красногорском районе. Просто, чтобы она радовала людей, деток, чтобы там могли встречаться. Дима сказал: «Настя, я гравировку лебедя сделаю на ней, чтобы это было от тебя, но моими руками». Это чистый человек, добрый, светлый.

– И в Диме нисколько нет сомнений? Настя, ты же столько раз обжигалась, причем вот совсем недавно. И все равно всем веришь?

– Я верю, верю. Потому что мне хорошо сейчас. Я, когда начинаю отношения с мужчиной, никогда не задумываюсь, на какое количество времени эти отношения будут даны. Я больше хочу: несмотря на то, как поступают эти подонки зачастую, я все равно помню мужчин по самым прекрасным моментам, которые у нас были. Я не допускаю в свою душу обиду. Что касается Димы – я не собираюсь лукавить. Мы встретились 13 февраля, и наутро День всех влюбленных встречали уже вместе. Я не хотела его светить. Закрыла его лицо букетом роз, который он привез. Но потом я ему сказала: «Дима, это большая глупость, опять скрываться, чтобы люди тебя узнавали по носкам, по частям ног, как в моей жизни уже бывало. Надо быть открытыми». Да, мы друзья. Близкие друзья. А что, дружба не предполагает дружеский секс? Предполагает. Очень яркий и хороший, я могу вам сказать. Да, молодая кровь. Если человеку хорошо со мной, несмотря на возраст, это тоже говорит о многом.

– Ну, секс важен для женского здоровья...

– Он важен для души, для эмоций. Но дело-то не в этом, а в том, что это очень хороший человек и он совершает очень много доброго для людей. И первое, с чего мы начали отношения – мы поехали в Калугу по приглашению Димы. Он отвез меня на своей машине! Это не какой-то, извини меня, нищеброд, который не может найти 700 рублей, чтобы до меня доехать на такси. У Димы прекрасный мерседес 223-й. Но дело не в марке машины, а в том, что это человек, с которым приятно ехать. Это столько эмоций! Он пригласил меня не только на свои объекты, но и поехать с ним в Оптину пустынь. Он знает, что я верующий человек и люблю монастыри и святые места. Мы поехали туда и замечательно провели время. Мне классно, и что в этом такого?