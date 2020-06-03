Андрей Малахов: Провокатор и меценат

Ходил в кружок мягкой игрушки

Андрей Малахов с автором этих строк – земляки. Мы оба родились в Мурманской области, в соседних городах: я – в Мончегорске, Малахов – в Апатитах. Помню, что в тех краях дети, если хотели подразнить друг друга, то покрутив пальцем у виска, говорили: «Ты что, из Апатит?!» Дело в том, что там находилась психиатрическая больница. Вот и казалось нам тогда, что в этом городе не живут, а только лечатся. Позднее я оказался в Апатитах. Городок небольшой, но вполне приличный, с общительными и добрыми людьми. Там я познакомился с теми, кто знал Малахова в детстве. Например, с учительницей Людмилой Ивановой, которая учила Андрея в начальных классах школы №6 с углубленным изучением английского языка. Кстати случайно у нее сохранилось школьное сочинение Андрея.

- Андрей был грамотным учеником, - рассказывала Людмила Константиновна. – Научился читать и писать еще в детском саду. Воспитатели частенько, когда отлучались куда-либо, просили Малахова почитать детям книжки. Кстати, мама Андрея рассказывала мне, что он не хотел идти в первый класс 1 сентября – плакал и упирался.

Параллельно Андрей учился семь лет в музыкальной школе, - играл на скрипке. Кстати, там теперь преподает его первая любовь (как говорят) – Татьяна Дегтярева (в девичестве – Москаленко). В детстве они дружили втроем: Таня, Андрей и Женя Рудин, который теперь известен, как ди-джей Грув. Хотя сама Татьяна в разговоре со мной возмущалась:

- Глупости! Это была детская крепкая дружба. Мы ходили к нему в гости, мама Андрея пекла такие вкусные пирожки! Еще у него было много записей Аллы Пугачевой, он ее любил с детства. Даже однажды на выпускном вечере в музыкальной школе пародировал певицу. А его партнером был Женя Рудин в роли Владимира Кузьмина.

По воспоминаниям учителей, Малахов с детства больше дружил с девочками и ходил еще в кружок мягкой игрушки. И уже тогда у него была манера говорить очень быстро, которая сохранилось у него до сих пор.

Вообще, жители Апатит, после того, как на деньги Андрея построили храм Успения Божией Матери (говорят, он потратил на это больше миллиона рублей), предлагали улицу Ленина, где жил Малахов, переименовать в честь телеведущего.

Провокации против Натальи Дуровой и Ильи Резника

- Андрей к нам пришел корреспондентом, потом стал ведущим небольшой рубрики «Стиль» и, действительно, тогда удивил всех своей необычной манерой быстро говорить, - вспоминает в разговоре с нами многолетняя ведущая программы Первого канала «Доброе утро», где начинал работать Малахов Лариса Вербицкая. – Андрей умел создать вокруг себя доброжелательную и творческую атмосферу. Еще обратила внимание: у него уже было невероятное чутье на то, что обязательно привлечет внимание аудитории. Для нас это поначалу казалось слишком простым, что ли, как-то скандально. Сейчас я понимаю, что Андрей создал какой-то новый жанр телевизионного формата. Хотя лично я отношусь к этому с определенной долей скептицизма. Например, в «Добром утре» мы старались медийных персон показывать в этаком положительном, чуть ли не в идеальном ключе, чтобы они были примерами для аудитории. Подчас мы их «рисовали» лучше, чем они были на самом деле. А Малахов выбрал такую подачу: да, это звезды, популярные люди, но им присуще и все земное, человеческое. Андрей – очень работоспособный. Он явно уже тогда хотел вырасти в самостоятельного телеведущего, шоумена. А мне казалось, что ему все-таки надо поработать над речью. Но в результате, манера говорить «скороговоркой» стала его стилем. И мы все потом привыкли к этому. Да, порой у него бывают жаренные темы в передачах, он вносит от себя человечность. Хотя, могу признаться, его ток-шоу редко смотрю, -провокации, которые иногда там устраивают, мне не нравятся. Но понимаю, что Андрей делает то, что интересно для большой аудитории.

Действительно, в скандальных программах, которые ведет Малахов, часто устраивают для героев неудобные ситуации. Вспоминается эфир с Народной артисткой СССР Натальей Дуровой, которая пришла в студию, искренне думая, как обещали редакторы, поговорить о звездной цирковой династии. Наталья Юрьевна привезла с собой на поводке поросенка и с удовольствием рассказывала о предках, о животных, о своей работе. Но вдруг в студию вошел ее сын Михаил, с которым у Дуровой были не самые лучшие отношения. Молодой человек на всю страну высказался, что его мама любит зверей больше, чем людей, и что за ним она не ухаживала в детстве. Как потом рассказывала мне Наталья Юрьевна, в тот момент ей стало плохо с сердцем, после съемок ей вызывали «Скорую помощь» на дом. Был неприятный момент с поэтом Ильей Резником, когда в эфире передачи про него высказали нелестные слова, хотя Малахов обещал, что все будет по-доброму. Резника тогда сразил инфаркт. Несколько лет он не общался с Малаховым, но спустя годы все-таки простил телеведущего, после того, как тот попросил прощения.

- В программе у Малахова бывают желтые темы, но этим она и интересна, - делится с «Собеседником» частый гость и героиня «Прямого эфира» Дана Борисова. - Андрей столько помогает простым людям, отправляет корреспондентов разобраться в той или иной ситуации, искренне переживает за героев, как-то устраивает их по жизни. И в моей судьбе он сыграл гигантскую роль! Если помните эту историю с моим лечением от пагубной зависимости в клинике?! Просто однажды Андрей приехал ко мне ночью и уговорил на следующий день полететь в Таиланд на реабилитацию. Оплатил мне перелет. Помню, очки от солнца мне свои отдал. Первые два месяца мое лечение – 300 тысяч рублей в месяц - оплачивал Первый канал, а потом помогал Андрей. Там я пробыла семь месяцев. Когда приехала в Москву, вошла в свою квартиру на Кутузовском проспекте, мне стало некомфортно, понимала, что все напоминает о том моем плохом периоде, и я сорвусь. Тогда выставила квартиру на продажу. И два месяца надо было где-то жить, так Андрей мне снял на этот период квартиру.

- Дана, ходят слухи, что Андрей чем-то болеет. Кто-то говорит, что его отравили ртутью, кто-то подозревает онкологию. Дескать, он носит парик…

- Недавно я втерлась в доверие и сделала с ним крупное селфи, и рассмотрела его волосы. Это не парик! Просто Андрей пользуется сухим шампунем, пудрой, - это сейчас такая модная тема. Хотя мне не нравится, потому что он утяжеляет волосы, пудрит от корня. Я вообще не знаю, в чем прелесть этих сухих шампуней. Но их многие используют. И вот такой эффект получается, тяжелая основа для волос. Так что, считаю, все это слухи!

Кстати

Крестил детей Филиппа Киркорова

Многие деятели культуры и звезды нашей эстрады отзываются об Андрее Малахове, как о человеке добром, совестливом и справедливом. Сам Филипп Киркоров выбрал крестным отцом для своих двоих детей Малахова.

- Я считаю, что у нас лучший крестный в мире - добрый, красивый, щедрый, умный, настоящий. Любит искренне, - обратился Киркоров по видео в интернете, поздравляя 11 января Малахова с 50-летием. - Он же первый, кто поздравил меня, когда у меня родилась дочь. Он украсил весь подъезд в моем Филипповском переулке шариками. Именно Андрей! Ну, кто как не он должен был быть крестным моих детей.

У самого Андрея подрастает 4-летний сын Александр, который родился в браке с Натальей – дочерью известного издателя Виктора Шкулева.