Мария Максакова неожиданно осталась без крыши над головой. Пресненский суд Москвы вынудил звезду передать 7-комнатную квартиру в элитном доме Москвы старшим детям. Маша уверяет: приговор вынесен в нарушение всех норм и планирует новую судябную тяжбу.

В суд на родную мать дети Максаковой подали весной. Они потребовали у Максаковой единственную квартиру в Москве. Артистка призывала отпрысков опомниться. Но 14-летняя Люся и 17-летний Илья стояли на своём, требуя у Марии передать им 260-метровую квартиру на Пресненской набережной. Судебной тяжбой, по мнению Максаковой, руководил её бывший супруг бывший муж артистки Владимир Тюрин. По словам Максаковой, в ходе разбирательств было допущено множество нарушений.

– Они опираются на то, что я сама несколько лет назад подарила квадратные метры Люсе, – говорит Маша. – Документы я подписала под давлением на пляже в Одессе: меня заставили. Но никто почему-то не обратил внимания на то что, за день до этого я переписала недвижимость на своего пятилетнего сына Ваню. Я предоставила этот документ на заседании. Но судья отказал даже в привлечении Вани к делу, как третьего лица по данному спору. Это не только нарушение закона, но и даже здравого смысла.

От решения суда Маша до сих пор не оправилась. Но она уверяет, что опускать руки не намерена.

– Конечно, я не ожидала такой подлости от своих старших детей, – вздыхает Мария. – Для меня это стало самым настоящим ударом. Люсю и Илью я воспитывала сама 12 лет, няни помогали только по хозяйству, стирали, гладили. Но каждодневным развитием я занималась сама, это по-моему очевидно из того, как они владеют музыкальными инструментами и иностранными языками. Также очевидно, что ни Тюрин ни его подручные этими талантами и навыками не располагают. Зато они в полной мене обучили детей другим, более свойственным им навыкам. Отъём имущества и рейдерский захват, как стратегия ведения сделок с ним. К сожалению, у детей восприимчивость к тюринским талантам оказалась несоизмеримо выше, эти навыки они усвоили з завидной скоростью, ещё бы, им преподаёт целый создатель и лидер братской группировки, (как написано в Википедии, хотя у него на этом поприще наверняка гораздо больше достижений). И вот так они меня отблагодарили. Конечно, они со временем поймут, что так поступать с родной матерью нельзя. Скорее всего, они начнут замечать, как от них отворачиваются люди, как они становятся нерукопожатными. И то, что сейчас ими полностью управляет мой бывший, которые делает все, чтобы испортить мне жизнь не оправдает 14 и 18-летних граждан в глазах общества. Удивляет, что у них к тому же не хватает критического мышления, ведь в то время, когда Тюрин с их помощью отнимает квартиру у меня, сам он детям ничего не покупает: у них нет ни недвижимости, ни автомобилей, ни счетов, ни своего угла… Хотя он, как считается, миллиардер. Но почему-то все забирает у меня. Я видела на сайте Замоскворецкого суда, что в отношении него за последние три года дважды возбуждалось мошенничество, один раз даже была избрана метра пресечения. Вот какими навыками он очевидно решил поделиться с детьми.

Впрочем, Максакова уверяет: благодаря «странному» решению суда она получила огромную поддержку от простых людей.

– Мне сейчас сочувствуют даже те люди, которые когда-то допускали, что в нашей семье не все уж так понятно и дескать отец детей на воспитание взял, – говорит Маша. – Теперь многие понимают всю ту чудовищную несправедливость, которая происходит в отношении меня. Я уже решила, что буду обжаловать решение Пресненского суда. У меня есть две недели на подачу краткой жалобы и месяц на подачу апелляции. Я обязательно это сделаю. Потому что другого выхода у меня просто нет: я не могу с маленьким ребёнком остаться на улице без крыши над головой.