Земфира извинилась перед молодой певицей Гречкой, которую назвала некрасивой

В новом интервью Гречка призналась, что высказывание Земфиры серьёзно подкосило её психологическое состояние и она сама решила уйти в небытие. До реплики рок-певицы молодая артистка очень не любила свою внешность и раздражалась от сравнений с Янкой Дягилевой, которая тоже казалась ей максимально непривлекательной.

«С самого детства я не любила себя. И только когда в меня это кинули на максимальном [уровне], когда меня обосрали на всю Россию… Это мне помогло решить проблему. Я бы вообще не решила её без участия Земфиры. Но Земфира потом нашла мою почту — в 2019 году, после Нового года. И написала извинения. Она извинилась и сказала, что просто заработалась. А я ей сказала, что не обижаюсь. С этого конфликта можно было бы срубить кучу денег, это могло бы сделать меня мегапопулярной. Но я выбрала вариант разобраться в себе, и я рада, что рядом не было никаких продюсеров или хороших менеджеров. Потому что хороший менеджер и продюсер сделали бы из этого дикую конфетку».

Сегодня 21-летняя певица Гречка выпустила мини-альбом «Закат Диснея», где спела о прощании с «детскими иллюзиями».