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Земфира извинилась перед молодой певицей Гречкой, которую назвала некрасивой

Рок-звезда спустя год нашла электронный адрес Гречки и написала ей письмо

Фото: стоп-кадр YouTube «GQ Russia», «zemfiralive»

Певица Гречка, которая в 2018 году стала известная из-за высказываний Земфиры, вышла из тени и дала интервью изданию «Медуза» (признано Минюстом РФ СМИ-иностранным агентом).

Напомним, тогда Земфира позволила себе очень резкие высказывания в отношении двух только набирающих популярность молодых коллег – Монеточки и Гречки. Тогда артисток сравнивали с парой Земфиры и Ренаты Литвиновой.

В новом интервью Гречка призналась, что высказывание Земфиры серьёзно подкосило её психологическое состояние и она сама решила уйти в небытие. До реплики рок-певицы молодая артистка очень не любила свою внешность и раздражалась от сравнений с Янкой Дягилевой, которая тоже казалась ей максимально непривлекательной.

«С самого детства я не любила себя. И только когда в меня это кинули на максимальном [уровне], когда меня обосрали на всю Россию… Это мне помогло решить проблему. Я бы вообще не решила её без участия Земфиры. Но Земфира потом нашла мою почту — в 2019 году, после Нового года. И написала извинения. Она извинилась и сказала, что просто заработалась. А я ей сказала, что не обижаюсь. С этого конфликта можно было бы срубить кучу денег, это могло бы сделать меня мегапопулярной. Но я выбрала вариант разобраться в себе, и я рада, что рядом не было никаких продюсеров или хороших менеджеров. Потому что хороший менеджер и продюсер сделали бы из этого дикую конфетку».

Сегодня 21-летняя певица Гречка выпустила мини-альбом «Закат Диснея», где спела о прощании с «детскими иллюзиями».

Теги: #Земфира

Рубрика: Шоу-бизнес

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