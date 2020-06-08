Ягудин пообещал навестить захворавшую Тарасову после съёмок финала «Ледникового периода»
Легендарный тренер по состоянию здоровья не смогла присутствовать на финальных съёмках проекта
Финальные выпуски проекта «Ледниковый период» уже отсняли. Татьяна Тарасова не смогла присутствовать на съёмках на предпоследнем выпуске шоу из-за состояния здоровья. Никто из съёмочной команды точно не знал, прибудет ли заслуженный тренер СССР. На финале Тарасова так и не появилась, её место занял поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров.
- Поеду к Тарасовой, навещу её, она заболела, - сказал кому-то Ягудин второпях перед началом съёмок.
Тарасова ещё в финале прошлого сезона жаловалась своим близким за кулисами, что уже не может сидеть в кресле жюри часами, легендарный тренер с трудом доходила до своей машины.