Настасья Самбурская: «Бедные мужчины, таких как я не вывозят»
Актриса, певица и телеведущая рассказывает о новых проектах и увлечениях в своем аккаунте в Instagram
Недавно вышел на экраны сериал «Универ: 10 лет спустя», где Настасья Самбурская снялась в роли Кристины Соколовской. Актриса интересуется мнением поклонников и делится своими переживаниями:
Самбурская окончила ГИТИС и служила в театре на Малой Бронной. В 2019 году в Кремлевском дворце ей вручили премию «Шансон года – 2019» в номинации «Открытие года». «Сигаретка», «Алеша-ша», «Старая», «Ничего не жаль» – это далеко не полный перечень песен в ее исполнении.
Настасья Самбурска спокойно относится к своим возрастным изменениям и открыто говорит об этом с подписчиками:
В ответ на «мнение» некой дамы, что мужики таких как Настасья не вывозят, Самбурская четко обозначила свою позицию в этом вопросе: