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Настасья Самбурская: «Бедные мужчины, таких как я не вывозят»

Актриса, певица и телеведущая рассказывает о новых проектах и увлечениях в своем аккаунте в Instagram

Фото: instagram.com/samburskaya

Недавно вышел на экраны сериал «Универ: 10 лет спустя», где Настасья Самбурская снялась в роли Кристины Соколовской. Актриса интересуется мнением поклонников и делится своими переживаниями: 

Сегодня 3я серия «Универ: 10 лет спустя»!!!! В 20:00 на tnt online. Не пропустите! Я ещё не видела, завтра посмотрю! Пишите ваши ощущения! Конечно, превратиться в блондинку было очень необычно, предложила в порядке бреда, а режиссёр утвердил! Выглядит же очень натурально и чтоб кто не говорил, мне идёт.
- Настасья Самбурская
Фото: instagram.com/samburskaya

Самбурская окончила ГИТИС и служила в театре на Малой Бронной. В 2019 году в Кремлевском дворце ей вручили премию «Шансон года – 2019» в номинации «Открытие года». «Сигаретка», «Алеша-ша», «Старая», «Ничего не жаль» – это далеко не полный перечень песен в ее исполнении.

Настасья Самбурска спокойно относится к своим возрастным изменениям и открыто говорит об этом с подписчиками:

Мне 34 годика, я взрослая женщина и меня, как и всех настигают возрастные изменения. В этом нет ничего страшного, мы не вечные. Но считать своим долгом сообщать мне о том, что я постарела, не нахожу корректным. Я и сама в курсе, что уже не девочка. Да, когда я снималась в сериале «Универ», мне было 24 года и конечно, если увидеть первые серии, а потом сразу перемахнуть через 10 лет, то я немного изменилась и ещё буду меняться, так же, как и вы, ваши близкие и все люди вокруг. Держите себя в руках. Уймите свою тупость и чёртов эйджизм.
- Настасья Самбурская
Фото: instagram.com/samburskaya

В ответ на «мнение» некой дамы, что мужики таких как Настасья не вывозят, Самбурская четко обозначила свою позицию в этом вопросе:

Это моя что ли проблема, что кто-то там меня не вывозит? Не тянешь, так и не набивайся ко мне в женихи. Или как? Нужно стать удобной женщиной? Поерестать зарабатывать больше, чтобы никого не смущать? Отказываться от работы? Отказываться от собственной жизни и полностью растворяться в борщах? Обесценивать себя и обезличивать, лишь бы какой сирый и убогий на меня запрыгнул? Может мужчина рядом со мной должен из себя что-то представлять, чтобы не смущаться проявления моих лидерских качеств? Вот вы и выбирайте себе варианты попроще, я на ваше не претендую.
- Настасья Самбурская
Фото: instagram.com/samburskaya
Фото: instagram.com/samburskaya
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