Настасья Самбурская: «Бедные мужчины, таких как я не вывозят»

Самбурская окончила ГИТИС и служила в театре на Малой Бронной. В 2019 году в Кремлевском дворце ей вручили премию «Шансон года – 2019» в номинации «Открытие года». «Сигаретка», «Алеша-ша», «Старая», «Ничего не жаль» – это далеко не полный перечень песен в ее исполнении.