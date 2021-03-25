«Мне пока ещё так плохо…» Марина Хлебникова заговорила впервые после госпитализации

На следующий день после перевода из реанимации в палату известная певица Марина Хлебникова произнесла свои первые за долгое время слова.

– Мне пока ещё так плохо, – сказала певица в двухминутном разговоре со своей подругой: дольше ей говорить пока тяжело. – Я пришла с ингаляции, которая мне необходима. – Записки ваши читаю, мне их передают. Я знаю, что меня навещают, я благодарна всем, кто ко мне приходит. Спасибо за поддержку.

Поп-диве уже удаётся самой есть и ходить на ингаляцию, но разговаривать стоит пока больших усилий. В само отделение института Склифосовского никого не пускают в связи с ограничениями из – за Cоvid-19, но передачи и записки здесь любезно принимают.

В НИИ им. Склифосовского Заслуженная артистка России была доставлена вечером 18 ноября с ожогом второй степени, после пожара в своей квартире. Впереди Марину ждёт восстановление, работа с психологами и отдых на море, который советуют ей врачи.

– Марина Хлебникова, – одна из наших самых дисциплинированных пациенток, – рассказали «Собеседнику» в НИИ им. Склифосовского. – Мы делали всё возможное для того, чтобы она встала на ноги, но без её усилий нам было бы гораздо сложнее. В этой красивой, маленькой, хрупкой женщине – огромная сила духа.

– Я бы посоветовал родным нашей любимой певицы проявить человечность и навещать Марину Арнольдовну как можно чаще, особенно хочется, чтобы здесь бывала её дочь, которую она очень любит, – поделились неравнодушные медики, которые выхаживают больную. – Поверьте, мы это точно знаем, это я говорю уже не как врач, а просто как человек.