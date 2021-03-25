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Психолог Вероника Степанова оскорбила Градского и его жену, хайпанув на смерти музыканта

От нее отписываются подписчики

Фото: Вконтакте

Модный ютуб-психолог Вероника Степанова, кажется, превзошла саму себя. Психолог написала оскорбительный пост «Освобождение» о смерти музыканта, обвинив его жену в неискренности чувств. Степанова известна своими жесткими, на грани фола, высказываниями о публичных личностях, но в этот раз она, очевидно, перегнула палку.

От подписчиков незамедлительно последовала реакция, они отписываются от гуру психологии.

«Смотрела ваши видео с интересом. Теперь обескуражена и огорчена, грязь и низость»; « Второй раз отписываюсь, многое "прощала" , но такое! Мне бывает жаль ваших дочерей, я б стыдилась такой матери. Кстати, аудитория, похоже, соответствует этой психологине. Можно только посочувствовать, явно не здоровый человек»; «Вероника, он ваш личный враг? Сделал вам много плохого, или одно большое Плохо?. Тогда понимаю. Если нет, то для меня недоступно Ваше восприятие смерти человека. Хотела бы понять мотив такой реакции».

Степанова называет себя клиническим психологом, кандидатом психологических наук и членом Российской Психотерапевтической Ассоциации. На ее ютюб-канал подписаны 2 миллиона человек. 

Рубрика: Шоу-бизнес

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