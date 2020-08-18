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Выбывший из «Ледникового периода» Пресняков: «Часто хотелось послать все к черту»

Никита Пресняков рассказал, как непросто ему давался проект

Фото: пресс- служба "Первого канала"

Мы не раз встречались с Никитой Пресняковым во время записи выпусков «Ледникового периода». Музыкант - один из немногих, кто на каждую свою ошибку реагировал достаточно остро, даже если судьи ставили ему хорошие баллы.

Несмотря на успехи, которые делали пара Пресняков и Забияко, ребята все же снова попали в номинацию. В этот раз многочисленные фанаты Преснякова не смогли спасти кумира, ведь у Ксении Бородиной, которая также оказалась в номинации, армия фанатов, справедливо заметим, значительно больше.

Во время прошлой записи выпуска мы поговорили с Никитой о том, как он реагирует, когда что-то на льду идет не по плану, от него же знаем, что катание на коньках дается музыканту непросто.

-Я – идеалист. Если не получалось что-то на прокатах, волей-неволей хотелось послать все к черту, руки опускались, - говорит Никита. - Но затем я понимал, что не могу себе позволить этого сделать, это будет проигрыш для самого себя. И больше расстраивают не оценки судей, а когда я не могу сделать той или иной элемент. Бывали дни, когда один и тот же элемент мы прокатывали по шесть часов подряд. В такие дни думал: на что мне оно все - это не мое! На следующий день приходил со свежей головой, и все получалось, как надо.

Татьяна Анатольевна Тарасова очень расстроилась уходу Никиты Преснякова и Натальи Забияко с проекта:

-Вы очень выделялись, вы совсем другие, не похожие на остальных...

Фото: пресс- служба "Первого канала"
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