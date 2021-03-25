«Затяжная депрессия»: озвучена главная причина трагедии Марины Хлебниковой

За жизнь Марины Хлебниковой продолжают бороться столичные врачи. Между тем в шоубизнесе продолжают выяснять, что послужило причиной страшного происшествия. Говорят, что певица в последнее время переживала непростые времена: находилась в затяжной депрессии.

– У Марины были проблемы со здоровьем, – рассказывает журналист Денис Сорокин. – Певица и сама этого не скрывала. Она жаловалась, что страдает из-за веса. Никак не могла набрать килограммы. Мы с ней виделись на съемках одной телевизионной программы: я ее даже и не признал без макияжа. За последнее время действительно сильно изменилась: похудела, осунулась. По внешнему виду было понятно, что с ней что-то не так. Говорила Марина медленно, несколько протяжно…

– Конечно, во всем произошедшем виноват жестокий мир шоубизнеса, – продолжает Денис. – В 90-х Марина была суперзвездой, но, к сожалению, удержаться на вершине не получилось. И, конечно, ее добила трагедия с первым мужем. Она старалась держаться. Говорила: «Сколько мне предначертано, не знаю. Но буду жить. У меня же дочь»