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«Затяжная депрессия»: озвучена главная причина трагедии Марины Хлебниковой

Певица переживала непростые времена и жаловалась на вес

За жизнь Марины Хлебниковой продолжают бороться столичные врачи. Между тем в шоубизнесе продолжают выяснять, что послужило причиной страшного происшествия. Говорят, что певица в последнее время переживала непростые времена: находилась в затяжной депрессии.

– У Марины были проблемы со здоровьем, – рассказывает журналист Денис Сорокин. – Певица и сама этого не скрывала. Она жаловалась, что страдает из-за веса. Никак не могла набрать килограммы. Мы с ней виделись на съемках одной телевизионной программы: я ее даже и не признал без макияжа. За последнее время действительно сильно изменилась: похудела, осунулась. По внешнему виду было понятно, что с ней что-то не так. Говорила Марина медленно, несколько протяжно…

– Конечно, во всем произошедшем виноват жестокий мир шоубизнеса, – продолжает Денис. – В 90-х Марина была суперзвездой, но, к сожалению, удержаться на вершине не получилось. И, конечно, ее добила трагедия с первым мужем. Она старалась держаться. Говорила: «Сколько мне предначертано, не знаю. Но буду жить. У меня же дочь»

Фото: Instagram
Марина Хлебникова и Денис Сорокин

Соседи звезды по улице Ратной признаются, что артистка вела закрытый образ жизни. И не отказывалась от алкогольных напитков. По слухам, в последнее время звезда сильно злоупотребляла.

Коллеги звезды в ужасе от случившегося. Певец Юлиан, например, призвал молиться за свою коллегу.

Напомним, что пожар в квартире Хлебниковой произошел вчера вечером. По одной из версий, певица уснула в своей комнате с непотушенной сигаретой. Именно она и привела к возгоранию. Певица находится в коме, она подключена к аппарату ИВЛ. Врачи никаких прогнозов не дают.

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