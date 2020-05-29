«Алла сказала – взять себя за шкирку!» Пугачева помогла Любаше справиться с глубокой депрессией
Любимица Примадонны рассказала об участии в шоу «Суперстар! Возвращение» и своей жизни вне сцены
Фаворитка Аллы Пугачевой, певица и композитор Любаша стала участницей шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ. О шоу-бизнесе, отношениях с Примадонной, а также непростом периоде в своей жизни артистка рассказала «Собеседнику».
Настоящее имя Любаши – Татьяна Залужная. Она написала множество хитов для российских артистов. Для Пугачевой Любаша сочинила 12 песен и записала с ней совместный альбом.
– Когда меня пригласили в проект «Суперстар!Возвращение!», были спорные ощущения, – вспоминает 54-летняя Любаша. – Я думала, что это шоу для сбитых летчиков, невостребованных артистов. А это не про меня – я же не только певица, но и композитор, поэт, постоянно нахожусь в работе. Потом я поняла, что все-таки не будет лишним о себе напомнить. У меня ведь есть свой детский музыкальный театр «Зебра в клеточку», я пишу книгу. Подумала, что благодаря шоу об этих моих проектах может узнать широкая публика.
– В первом выпуске вы исполнили песню «Перелетная птица». Член жюри Лера Кудрявцева сказала, что Кристина Орбакайте поет ее лучше. Вам не было обидно?
– Это же не профессиональный конкурс, а шоу. Здесь в первую очередь нужно создать эмоцию, удивить зрителей. Поэтому серьезно к оценкам жюри я не отношусь. В «Суперстар! Возвращение» каждый участник – профессионал и может сам сидеть в жюри. С Соседовым мы вообще знакомы 20 лет. Начали общение с конфликта – ему не понравилась одна из моих песен. Мы долго спорили, но потом подружились.
– На Аллу Пугачеву в последнее время также обрушивается много критики. Часто обсуждают ее внешний вид, к примеру. Как вы к этому относитесь?
– На Аллу Борисовну невозможно не обращать внимания. Даже если она ничего не будет делать, о ней все равно будут писать, потому что она – мощнейший человек. Но какая может быть критика? Я пять лет назад работала в ее школе. Видела, как она работает в качестве педагога. В школе учились более 30 детей, Пугачева каждого из них знала по имени. Она проводила генеральные прогоны концертов, однажды даже приехала с температурой. Алла Борисовна подходила к детям, говорила, что им нужно делать и тут же, на глазах рождался номер. И она прекрасно выглядит. У нее абсолютно живое, молодое лицо.
– Вы сейчас общаетесь с Примадонной?
– Могу ее с праздником поздравить, она всегда отвечает. Как-то песню свою новую отправила. Ей понравилось. Но я не эксплуатирую наше знакомство.
– Некоторые артисты не так давно заявили, что Алла Борисовна «перекрыла им кислород», поспособствовала тому, что они пропали с экранов. Как вы на это реагируете?
– Могу сказать только за себя. Мне кислород никто не перекрывал. Если бы не Алла, о моих песнях вообще никто бы не знал. Она вывела меня на сцену, как певицу и как композитора. В отношении меня она всегда была щедрым человеком. Я думаю, люди ищут причину своего бездействия или нехватку удачи списывают на кого-то. Но когда мои песни перестали брать на радио, называя их «нехитовыми», я написала хиты практически для всех наших поп-звёзд, детские хиты, а также музыку для кино, мультфильмов, мюзиклов, сделала проект со звёздами театра и кино, открыла творческую лабораторию для детей и взрослых «Зебра в клеточку».
– Правда ли, что у вас был момент глубокого отчаяния?
– Да. Это называется обсессивно-компульсивным расстройством. Это когда у человека возникают навязчивые состояния, мысли. Человек ведь должен отдыхать, а я тогда вообще никуда не ездила, все время занималась работой. Это было 10 лет назад. Я ничего не могла делать и это длилось несколько лет. Я лечилась, сидела на антидепрессантах. И как раз тогда со мной вновь связалась Алла Борисовна. Помню, как мы с ней сидели в ресторанчике, она произнесла: «У тебя такие красивые глаза, чего они такие потухшие?» Я призналась, что у меня депрессия. Алла сказала: «Возьми себя за шкирку, и сама вытащи себя! Никто другой тебя не спасет!» Так и вышло. Я сама себя перезагрузила. Когда вырулила из этого состояния, мне так радостно стало жить! Захотелось спуститься в метро, побежать по эскалатору, увидеть людей! Я просто летала, как в детстве. На самом деле, внутри нас есть ответы на все вопросы, исцеление от разных заболеваний. Просто мы не всегда умеем этим пользоваться.
– Говорят, что Пугачева обладает целительными способностями. Это правда?
– Меня она никогда не лечила. У нас была обратная ситуация. Когда мы готовили альбом «А был ли мальчик?» Алле не здоровилось. Я к ней пришла. Она лежала, я сидела рядом, мы обсуждали песни. Я настолько начала переживать за Пугачеву, что на следующий день сама заболела, а ей, наоборот, стало лучше. Рассказала об этом Алле, а она говорит: «Ну ты и колдунья!» Вообще, я считаю, что все творческие люди обладают экстрасенсорными способностями и каждый может быть целителем. Ведь когда человек выходит на сцену, владеет большой аудиторией, это уже характеризует его как личность с сильной энергетикой!