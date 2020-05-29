«Алла сказала – взять себя за шкирку!» Пугачева помогла Любаше справиться с глубокой депрессией

Фаворитка Аллы Пугачевой, певица и композитор Любаша стала участницей шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ. О шоу-бизнесе, отношениях с Примадонной, а также непростом периоде в своей жизни артистка рассказала «Собеседнику».

Настоящее имя Любаши – Татьяна Залужная. Она написала множество хитов для российских артистов. Для Пугачевой Любаша сочинила 12 песен и записала с ней совместный альбом.

– Когда меня пригласили в проект «Суперстар!Возвращение!», были спорные ощущения, – вспоминает 54-летняя Любаша. – Я думала, что это шоу для сбитых летчиков, невостребованных артистов. А это не про меня – я же не только певица, но и композитор, поэт, постоянно нахожусь в работе. Потом я поняла, что все-таки не будет лишним о себе напомнить. У меня ведь есть свой детский музыкальный театр «Зебра в клеточку», я пишу книгу. Подумала, что благодаря шоу об этих моих проектах может узнать широкая публика.

– В первом выпуске вы исполнили песню «Перелетная птица». Член жюри Лера Кудрявцева сказала, что Кристина Орбакайте поет ее лучше. Вам не было обидно?

– Это же не профессиональный конкурс, а шоу. Здесь в первую очередь нужно создать эмоцию, удивить зрителей. Поэтому серьезно к оценкам жюри я не отношусь. В «Суперстар! Возвращение» каждый участник – профессионал и может сам сидеть в жюри. С Соседовым мы вообще знакомы 20 лет. Начали общение с конфликта – ему не понравилась одна из моих песен. Мы долго спорили, но потом подружились.