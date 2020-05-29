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«Может сесть из-за сорока тысяч рублей». Шаляпин спасает маму от тюрьмы вместе с Катей Гордон

Елене Колесниковой вменяют взяточничество

Фото: Instagram / shalyapin_official

Чёрная полоса в жизни Прохора Шаляпина продолжается. Не так давно артист потерял супругу – миллионершу Татьяну Дэвис, скончавшуюся от коронавируса. А теперь ещё и мама певца Елена Колесникова может отправиться за решётку. Какое наказание может ждать родительницу звезды, «Собеседнику» рассказал адвокат.

Мама Прохора Шаляпина работает медсестрой в клинической больнице Волгограда. В это учреждение отправляют людей, преступивших закон. Елену Колесникову подозревают в том, что она якобы на протяжении нескольких лет пользовалась своим служебным положением и за вознаграждение в 10-16 тысяч рублей предоставляла заключённым поддельные справки, которые помогали им избегать исправительных работ.

Сейчас дело Елены рассматривается в суде, её обвиняют во взяточничестве и служебном подлоге. Сегодня стало известно, что помогать Шаляпину и его маме будет известный адвокат Катя Гордон.

– Мы не смогли отказать Прохору Шаляпину, который сейчас бросил все силы, чтобы помогать маме, – гласит пост в Instagram-аккаунте фирмы «Гордон и сыновья».

– Мама, простая работница больницы, ставшая жертвой интриг и собственной наивности, может сесть в тюрьму. В силу того, что несчастной женщине подсунули на подпись задним числом бумаги, расширив её должностные обязанности, ей вменяют взяточничество. Чтобы вы понимали, речь идёт суммарно о 40 тысячах рублей, которые (и чеки есть) женщина взяла через кассу, и потратила на расходные материалы больницы.
Фото: Instagram: @shalyapin_official

Каковы шансы у мамы Прохора Шаляпина остаться на свободе, мы спросили у ещё одного известного адвоката Майи Шевцовой.

– Наказание за преступление, в котором обвиняют Елену, может быть разным: от штрафа до принудительных работ и даже лишения свободы на срок до трёх лет, – говорит юрист. – Всё зависит от конкретных обстоятельств дела и в особенности от того, насколько грамотно адвокат выстроит линию защиты.

Фото: личный архив
Яна Шевцова

По словам правозащитницы, есть вероятность, что пожилой возраст Елены может повлиять на наказание.

– В уголовном законодательстве напрямую не предусмотрено такого смягчающего обстоятельства, как пожилой возраст, – продолжает наш эксперт. – Но иногда допускается учёт в качестве смягчающих таких обстоятельств, которые не предусмотрены напрямую в УК РФ. На практике всё-таки это выливается в то, что иногда при вынесении приговора, суды все же учитывают пожилой возраст подсудимого.

В целом, если не давать следствию «распускать руки», в деле мамы Прохора Шаляпина, если всё-таки будет доказана её вина, можно добиться наказания в виде штрафа с запретом занимать определённые должности в течение трёх лет.

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