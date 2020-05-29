«Может сесть из-за сорока тысяч рублей». Шаляпин спасает маму от тюрьмы вместе с Катей Гордон

Чёрная полоса в жизни Прохора Шаляпина продолжается. Не так давно артист потерял супругу – миллионершу Татьяну Дэвис, скончавшуюся от коронавируса. А теперь ещё и мама певца Елена Колесникова может отправиться за решётку. Какое наказание может ждать родительницу звезды, «Собеседнику» рассказал адвокат.

Мама Прохора Шаляпина работает медсестрой в клинической больнице Волгограда. В это учреждение отправляют людей, преступивших закон. Елену Колесникову подозревают в том, что она якобы на протяжении нескольких лет пользовалась своим служебным положением и за вознаграждение в 10-16 тысяч рублей предоставляла заключённым поддельные справки, которые помогали им избегать исправительных работ.

Сейчас дело Елены рассматривается в суде, её обвиняют во взяточничестве и служебном подлоге. Сегодня стало известно, что помогать Шаляпину и его маме будет известный адвокат Катя Гордон.

– Мы не смогли отказать Прохору Шаляпину, который сейчас бросил все силы, чтобы помогать маме, – гласит пост в Instagram-аккаунте фирмы «Гордон и сыновья».

– Мама, простая работница больницы, ставшая жертвой интриг и собственной наивности, может сесть в тюрьму. В силу того, что несчастной женщине подсунули на подпись задним числом бумаги, расширив её должностные обязанности, ей вменяют взяточничество. Чтобы вы понимали, речь идёт суммарно о 40 тысячах рублей, которые (и чеки есть) женщина взяла через кассу, и потратила на расходные материалы больницы.