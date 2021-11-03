Агния Дитковските стала многодетной мамой

Актриса Агния Дитковските тщательно скрывает свою личную жизнь. Первым мужем красавицы был известный актер Алексей Чадов. В браке появился первый сын артистов Федор. Актеры прожили вместе около десяти лет, в 2015 году пара распалась.

О втором ребенке актрисы практически ничего не известно, СМИ писали, что мальчик родился в апреле 2017 года. Информацию актриса до сих пор не подтвердила. По слухам, отцом ребенка является некий Амир, с которым актриса состояла в отношениях.

Летом актриса тайно вышла замуж за ресторатора Богдана Панченко. Сегодня же девушка сообщила подписчикам о том, что снова стала матерью:

"03.11.2021 💞 +1" - так Дитковските рассказала о появления своего третьего ребенка на свет.





На этот пост сразу отреагировали коллеги и близкие звезды. Заслуженная артистка РФ Татьяна Лютаева, мама актрисы, также прокомментировала сообщение дочери:

"Мои❤️🙏🏻", - кратко написала Лютаева.

Пол малыша неизвестен, но судя по комментариям, можно предположить, что родился мальчик. В любом случае, детали Агния решительно не раскрывает, поэтому пожелаем актрисе и малышу здоровья.