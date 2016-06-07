Группа АВВА выпустила последние десять песен

Поп-квартет АВВА выпустил на всех стриминговых площадках альбом «Voyage». Группа, которая ранее впервые за 40 лет решила объединиться, назвала свою пластинку «последней» в истории коллектива.

В трек-листе десять композиций. Среди них как новые песни, так и неизданные в былые года – к примеру, композиция «Just A Nation», оставшаяся в архивах 1978 года.

27 мая 2022 года в Лондоне пройдет голографическое шоу АВВА в Олимпийском парке королевы Елизаветы.