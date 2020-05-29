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Станислав Ярушин и Роза Сябитова объяснили взаимную неприязнь на проекте «Звезды в Африке»

Конфликт между участниками шоу произошел из-за одного из испытаний. Роза Сябитова стала врагом номер один для жителей лагеря

Фото: Instagram Станислава Ярушина

Актер Станислав Ярушин в гостях у «Алены,блин!» рассказал о своем участии в проекте «Звезды в Африке». Артист объяснил, почему конфликтовал с телеведущей Розой Сябитовой и посодействовал ее скоропостижному уходу с проекту.

– Мы все пили коктейли, она нам говорила, что жуки – это белок, а когда ей принесли, отказалась, сославшись на желудок. А зачем вы ехали на проект? Я бы ей ничего не говорил, если бы она молчала, я бы ее понял, женщинам сложно проходить такие испытания. Как говорят в Челябинске: «Звездеть – не мешки ворочать». За свои слова надо отвечать. Вместе с ее психологией влияния мы ее отправили в Москву.

Фото: Instagram Станислава Ярушина
То самое испытание, где участникам пришлось пить "экзотические" коктейли

Сама Сябитова в нашей беседе подчеркнула, что многое из того испытания не вошло в эфир, и виноватой она себя не считает.

– То, что я не прошла испытание, никому не было уже интересно, Ярушин дал команду лагерю, как они будут думать, а я не тот человек, который будет оправдываться. Там была ситуация следующая: я пыталась отвлечь ребят во время того, как они пили «коктейли» из жуков и прочей живности, чтобы мозг отвлекся от этого. Если я им мешала, могли бы сказать, я бы замолчала. Когда мне принесли практически литр такого коктейля, я спросила у ведущих, хватит ли мне выпить две трети стакана, ведь за рвотный позыв я не отвечаю. Бузова мне сказала, что я должна допить до конца, я поняла, что все не осилю, какой смысл был пить? Ребята согласились, что полученных звезд им хватит, но этого не показали в эфире. Когда не справилась Пермякова, я спросила у Ярушина прямо: «Почему сейчас облажалась Пермякова, вы ей бойкот не объявляете, а меня сразу в штыки, потому что я новенькая»? Он сказал: «Да»!

– Вы рано ушли, довольны своим участием?

– В целом, да. Здесь была история взаимоотношения людей, физика не работала. Я выступала, как психолог-профайлер, занималась анализом в первые дни, – мои провокации люди воспринимали как плохое поведение, все попали в мою ловушку. Я делала рейтинговое шоу. Для меня то, что было на проекте, – совершенно не коллектив, люди будто приехали отдыхать. Я старалась внести некую смысловую нагрузку во всю эту историю. С самого начала проекта меня воспринимали, как зло, я не первый раз нахожусь в оппозиции, а тут уж очень все шоколадно было. Мне хотелось показать зрителям обратную сторону медали. Обратите внимание: я ни с кем сама не вступала в перепалку, просто высказывала свою точку зрения – и все девять человек бойкотировали меня.

На проекте были два лидера: Стас Ярушин – нервный, агрессивный лидер, хотя очень умный, и Вячеслав Малафеев – спокойный лидер. Именно из-за характера его и признали лидером, к тому же он сильный, еду добыть может. Света Пермякова заняла правильную позицию – кухарка.

– А что думаете о ситуации с Малафеевым, когда его обвинили в чрезмерной близости с Айзой Долматовой?

–  Когда мужчина расслабляется, у него включаются инстинкты. Хоть он и промяукал, что ничего не было, но в женскую ловушку все же попался, – то одна на коленях у него сидит, то вторая прижалась.

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