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Только что ставший отцом в третий раз Дмитрий Тарасов уже планирует четвертого ребенка

Футболист признался, что уже придумал имя следующему сыну

Фото: Instagram/tarasov23

Похоже, третьи роды подряд не утомили супругу футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию, потому что еще лежа в роддоме она уже мечтает о четвертом малыше.

Принимая поздравления от поклонников, Дмитрий обратил внимание на частый вопрос: а не планирует ли звездная пара еще одного сына? Бывший спортсмен переадресовал вопрос жене. Та ответила, что не просто не против, а наоборот, ждет четвертой беременности с нетерпением. Мол, они давно планировали появление на свет четверых деток.

Чуть позже Тарасов признался, что они уже обсуждали вопрос о рождении четвертого наследника и даже придумали ему имя. Какое - пусть пока останется тайной.

Что ж, дети это, конечно, хорошо. Вопрос лишь в том, как безработный Тарасов собирается обеспечивать такую большую семью.

Фото: Instagram/tarasov23

Рубрика: Шоу-бизнес

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