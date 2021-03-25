Только что ставший отцом в третий раз Дмитрий Тарасов уже планирует четвертого ребенка
Футболист признался, что уже придумал имя следующему сыну
Похоже, третьи роды подряд не утомили супругу футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию, потому что еще лежа в роддоме она уже мечтает о четвертом малыше.
Принимая поздравления от поклонников, Дмитрий обратил внимание на частый вопрос: а не планирует ли звездная пара еще одного сына? Бывший спортсмен переадресовал вопрос жене. Та ответила, что не просто не против, а наоборот, ждет четвертой беременности с нетерпением. Мол, они давно планировали появление на свет четверых деток.
Чуть позже Тарасов признался, что они уже обсуждали вопрос о рождении четвертого наследника и даже придумали ему имя. Какое - пусть пока останется тайной.
Что ж, дети это, конечно, хорошо. Вопрос лишь в том, как безработный Тарасов собирается обеспечивать такую большую семью.