Мама Моргенштерна разговаривает с молекулами и верит в инопланетян
Об этом Марина Валеева рассказала в интервью Ксении Собчак
Ксении Собчак наконец-то удалось уговорить Алишера Моргенштерн на интервью. Телеведущая поговорила с ним о его комплексах неполноценности, отношениях с мамой и желании навсегда уйти из шоу-бизнеса из-за усталости.
Но самым неожиданным моментом стал разговор Ксении Анатольевны с мамой певца Мариной Валеевой.
Пригубив вина, женщина внезапно заговорила о... внеземных цивилизациях. Выяснилось, что женщина увлекается квантовой физикой и видит в пространстве рядом с собой атомы, молекулы и энергетические сгустки. Их Марина считает представителями инопланетных рас и иногда даже вступает с ними в беседу.
Марина рассказала, что она чувствует другую жизнь, другой разум, который выше чем наш. Пришельцы по ее словам, не страшные. Но лично она с ними пока в контакт не вступала. А вот во время пандемии, когда она всерьез задумалась о смерти, Создатель дал ей возможность увидеть в пространстве молекулы. Марина говорит, что они летают цепочками и она научилась с ними разговаривать.
Ее любовь к пришельцам и потусторонним мирам даже вылилась в странный танец, который она с родственниками устроила на свадьбе Алишера: все танцующие были в масках инопланетян.
В общем, теперь понятно, в кого Алишер такой странный.