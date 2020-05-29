Мама Моргенштерна разговаривает с молекулами и верит в инопланетян

Ксении Собчак наконец-то удалось уговорить Алишера Моргенштерн на интервью. Телеведущая поговорила с ним о его комплексах неполноценности, отношениях с мамой и желании навсегда уйти из шоу-бизнеса из-за усталости.

Но самым неожиданным моментом стал разговор Ксении Анатольевны с мамой певца Мариной Валеевой.

Пригубив вина, женщина внезапно заговорила о... внеземных цивилизациях. Выяснилось, что женщина увлекается квантовой физикой и видит в пространстве рядом с собой атомы, молекулы и энергетические сгустки. Их Марина считает представителями инопланетных рас и иногда даже вступает с ними в беседу.