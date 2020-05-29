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Мама Моргенштерна разговаривает с молекулами и верит в инопланетян

Об этом Марина Валеева рассказала в интервью Ксении Собчак

Фото: Instagram/morgen_shtern

Ксении Собчак наконец-то удалось уговорить Алишера Моргенштерн на интервью. Телеведущая поговорила с ним о его комплексах неполноценности, отношениях с мамой и желании навсегда уйти из шоу-бизнеса из-за усталости.

Но самым неожиданным моментом стал разговор Ксении Анатольевны с мамой певца Мариной Валеевой.

Пригубив вина, женщина внезапно заговорила о... внеземных цивилизациях. Выяснилось, что женщина увлекается квантовой физикой и видит в пространстве рядом с собой атомы, молекулы и энергетические сгустки. Их Марина считает представителями инопланетных рас и иногда даже вступает с ними в беседу.

Фото: кадр из YouTube "Осторожно, Собчак"
- Я знаю, что они есть, - с улыбкой рассказала Марина об инопланетянах. - Но я не хочу об этом говорить, а то подумают, что мама тоже накурилась. Я бы очень хотела встретиться с физиками, с Илоном Маслом... Это не эзотерика, это не религия, это физика. То, что я вижу, например, в воздухе, я хочу об этом поговорить. Каждый ребенок с рождения видит это в постоянстве, эти заряды электрические.
- Марина Валеева

Марина рассказала, что она чувствует другую жизнь, другой разум, который выше чем наш. Пришельцы по ее словам, не страшные. Но лично она с ними пока в контакт не вступала. А вот во время пандемии, когда она всерьез задумалась о смерти, Создатель дал ей возможность увидеть в пространстве молекулы. Марина говорит, что они летают цепочками и она научилась с ними разговаривать.

Ее любовь к пришельцам и потусторонним мирам даже вылилась в странный танец, который она с родственниками устроила на свадьбе Алишера: все танцующие были в масках инопланетян.

В общем, теперь понятно, в кого Алишер такой странный.

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