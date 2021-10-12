Лиза Пескова рассказала, за кого собирается выйти замуж
Дочь пресс-секретаря Путина призналась, что зарплата любимого – не самое важное
23-летняя Лиза Пескова часто общается со своими подписчиками в Инстаграм и уже выглядит не по годам рассудительной. Недавно девушка, отвечая на вопрос, смогла бы она влюбиться в парня, который зарабатывает меньше неё, честно призналась: деньги, конечно, не главное, но целеустремлённость у мужчины быть должна.
По её словам, мужчина её мечты должен быть талантливым и амбициозным, а с такими качествами он непременно многого добьётся в жизни.
Что касается неё самой, то и к себе Лиза предъявляет высокие требования. Например, пытается каждый день становиться чуть лучше. А ещё мысленно благодарит Бога и родителей за все, что имеет в этой жизни.
«Я отношусь к тому типу людей, которые считают что к наслаждению нужно приходить через сложности, испытания и преодоления себя. Мне важно знать, что я ЗАСЛУЖИЛА быть довольной».