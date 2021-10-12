Лиза Пескова рассказала, за кого собирается выйти замуж

23-летняя Лиза Пескова часто общается со своими подписчиками в Инстаграм и уже выглядит не по годам рассудительной. Недавно девушка, отвечая на вопрос, смогла бы она влюбиться в парня, который зарабатывает меньше неё, честно призналась: деньги, конечно, не главное, но целеустремлённость у мужчины быть должна.

По её словам, мужчина её мечты должен быть талантливым и амбициозным, а с такими качествами он непременно многого добьётся в жизни.