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Лиза Пескова рассказала, за кого собирается выйти замуж

Дочь пресс-секретаря Путина призналась, что зарплата любимого – не самое важное

Фото: Instagram/lisa_peskova

23-летняя Лиза Пескова часто общается со своими подписчиками в Инстаграм и уже выглядит не по годам рассудительной. Недавно девушка, отвечая на вопрос, смогла бы она влюбиться в парня, который зарабатывает меньше неё, честно призналась: деньги, конечно, не главное, но целеустремлённость у мужчины быть должна.

По её словам, мужчина её мечты должен быть талантливым и амбициозным, а с такими качествами он непременно многого добьётся в жизни.

«Думаю, об искренности и желании всего добиваться самому изначально и говорить нечего, - написала Лиза в своём блоге. - Я прекрасно понимаю, что у меня больше возможностей, чем у многих. Это же не значит, что мне теперь влюбляться только в определённый тип можно».

Что касается неё самой, то и к себе Лиза предъявляет высокие требования. Например, пытается каждый день становиться чуть лучше. А ещё мысленно благодарит Бога и родителей за все, что имеет в этой жизни.

«Я отношусь к тому типу людей, которые считают что к наслаждению нужно приходить через сложности, испытания и преодоления себя. Мне важно знать, что я ЗАСЛУЖИЛА быть довольной».

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