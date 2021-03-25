Анна Плетнёва не вышла на бис к зрителям из-за того, что её муж попал в ДТП

10 октября солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва во время шоу к 15-летию коллектива узнала, что её супруг Кирилл Сыров попал в аварию.

Певица отработала весь концерт и уехала к мужу в реанимацию. Перед юбилейным шоу она делилась с журналистами, что намерена отмечать праздник до утра.

«Так как информация все равно просочилась в СМИ, хочу сказать, что эта новость пришла ко мне до выхода на сцену. Каково мне было, говорить не стану. Я сейчас рядом с мужем. Пожалуйста, уважаемые и любимые журналисты, сейчас не время для вопросов. Я сделала все, что могла как артист 10 октября. Концерта я не помню. Теперь нам важно побыть в личной тишине. Я многое не смогла сказать на концерте, напишу здесь»

, – написала Плетнёва в Instagram.

Известно, что Анна не смогла выйти на бис к своим поклонникам, потому что сразу отправилась к супругу. Известно, что Кирилл Сыров был за рулём мотоцикла во время ДТП. Другой информации о его состоянии не уточняется.