Певица Татьяна Котова в YouTube-шоу «Главный вопрос» рассказала о том, что ей пришлось пережить, став солисткой трио «ВИА Гра».

По словам Котовой, ещё на фальстарте, в 2008 году, ее приревновала к Валерию Меладзе (певец и брат продюсера группы «ВИА Гра» Константина Меладзе) солистка Альбина Джанабаева. За ужином после презентации нового клипа Татьяна восхитилась тем, как Валерий Меладзе умеет представлять песни на сцене и отметила, что хотела бы научиться делать так же.

«Ну, я тут остановился в отеле в одном, приходи», – в шутку ответил Валерий Татьяне. При этом с ними за одним столом находилась его любовница, другая солистка Альбина Джанабаева.

«Альбина эту шутку восприняла достаточно агрессивно. Блин, я бы тоже так бы восприняла. Мой мужчина, я считаю, при мне не должен так шутить. Да и не при мне. Меня бы это задело в любом случае. Позже в совместной песне “Сто шагов назад” я просто облетала стороной Меладзе. А когда в финале нам нужно было встать рядом с Валерием, я становилась спиной»

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На фоне этого случая Альбина, по словам Котовой, начала «искать любой подвох» в работе новой коллеги и рассказывать об этом продюсеру в преувеличенном виде.

Татьяна Котова пробыла в коллективе с 2008 по 2010 годы. «Я уже не выносила с Альбиной все эти стычки и ситуации, я это все сказала нашему продюсеру. Продюсер сказал, – давай подумаем, как это можно сделать и ты пойдёшь другой дорогой», – делится экс-солистка «ВИА Гры».