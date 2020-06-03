«Прохор живет с огромной болью в душе»: продюсер «Прямого эфира» с Малаховым рассказал о страданиях Шаляпина на съемках

Появление Прохора Шаляпина в студии Андрея Малахова активно обсуждают в светской тусовке. Вдовец решился рассказать всю правду о кончине своей обеспеченной жены. Очевидцы уверяют: на съемках Прохор «ревел белугой». О том, как на самом деле прошла запись шоу, Sobesednik.ru рассказал продюсер «Прямого эфира с Андреем Малаховым» Феликс Абраамян.

- Прохору было действительно тяжело настроиться на эту съёмку, - говорит Феликс. - Мы долго общались с ним до прихода в студию. Взвешивали все «за» и «против». После долгих переговоров он все же смог найти в себе силы, чтобы принять участие в нашей программе.

- С первой минуты, как только Прохор стал рассказывать подробности своих отношений с Татьяной, он действительно не мог сдержать слёз, - продолжает Феликс. - Было тяжело наблюдать за съёмочным процессом с экранов. Очень хотел подойти к нему и поддержать. Я никогда не видел его в подобном состоянии. У меня не возникло сомнений, что он любит Татьяну. Прохор сейчас живет с огромной болью в душе. Я уверен, что ему понадобится много времени, чтобы придти в себя и начать строить новые отношения. Татьяне удалось оставить большой отпечаток в его сердце. Каждый, кто посмотрит программу, откроет для себя другого Прохора – искреннего и настоящего.

Выпуск с Шаляпиным покажут уже в ближайшие дни. Сам Прохор уверяет, что съемками остался доволен.