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"Грубиянка!" Поргина прилюдно врезала скандалистке Старостиной

Вдова Караченцова в ужасе от поведения бывшей телеведущей

Фото: Global Look Press

Потасовкой закончились очередные съемки программы Андрея Малахова. Людмила Поргина была в ужасе от поведения Елены Старостиной. В разгар съемок между дамами вспыхнул конфликт. Старостина назвала вдову Караченцова «токсичной». Поргина молчать не стала.

- Хейтеры, как дама в красном свитере (Поргина - авт.), вы настолько токсичны, вы не способны к диалогу, - заявила Старостина. - Вы сюда пришли поорать, а меня пригласили высказать свою точку зрения. Почему же вы такая агрессивная?

- Я – агрессивная? – возмутилась Людмила Андреевна. - Просто противно вас слушать! Что ж вас так все распирает? Боже! Мама родная, уважайте других!

В беседе с Sobesednik.ru Поргина призналась, что была в шоке от поведения Старостиной. Которая, кстати, не выдержав нападок Поргиной и других гостей шоу, была вынуждена уйти из студии.

- Смешно было: она не давала никому говорить, - вздыхает Людмила Андреевна. – Я у нее спрашиваю: «Почему вы кричите? Давайте другим сказать хоть слово!». В ответ она начала меня оскорблять! Назвала меня хейтером. А я даже таких слов не знаю! Что это значит?

- Моя задача не навредить, а помочь людям! – продолжает Поргина. - Но ей же все равно. Она вышла, словно главная героиня! Прямо премьер-министр! Оскорбляла всех, затыкала! Нехорошо себя так вести. Она грубая! Грубиянка.

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