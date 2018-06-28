Анна Плетнева спасла своего танцора на репетиции от отека Квинке

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева опубликовала в Instagram видео с подготовки к шоу «Инстинкт», которое состоится 10 октября в Москве.

Но в видеоролике оказались отнюдь не танцы и музыка, а сама певица, которая делает укол антигистаминного препарата своему танцору в ягодичную мышцу. У молодого человека во время репетиции началась опасная аллергическая реакция – отек Квинке (выражается в очень быстром отекании слизистых, кожи и подкожной жировой клетчатки, что может привести к удушению).

Артистка резко воткнулу иглу в мышцу танцора и ввела дозу спасительного препарата со словами: «Я сделаю это нежно, малыш». Когда оператор за кадром отметил, что со стороны это было не очень нежно, Плетнева парировала: «А тут надо, знаете, сочетание нежности и резкости».