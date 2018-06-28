Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 20:35

Анна Плетнева спасла своего танцора на репетиции от отека Квинке

Певица сделала внутримышечный укол танцору, у которого во время репетиции началась опасная аллергическая реакция

Фото: Instagram

Анна Плетнева

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева опубликовала в Instagram видео с подготовки к шоу «Инстинкт», которое состоится 10 октября в Москве.

Но в видеоролике оказались отнюдь не танцы и музыка, а сама певица, которая делает укол антигистаминного препарата своему танцору в ягодичную мышцу. У молодого человека во время репетиции началась опасная аллергическая реакция – отек Квинке (выражается в очень быстром отекании слизистых, кожи и подкожной жировой клетчатки, что может привести к удушению).

Артистка резко воткнулу иглу в мышцу танцора и ввела дозу спасительного препарата со словами: «Я сделаю это нежно, малыш». Когда оператор за кадром отметил, что со стороны это было не очень нежно, Плетнева парировала: «А тут надо, знаете, сочетание нежности и резкости».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 5 часов назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 5 дней назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 6 дней назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Шоу-бизнес 1 час назад

Джигурда избил Милонова. Политик пожаловался на организаторов поединка

Шоу-бизнес 1 час назад

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил Ивана Краско на больничной койке

Культура и ТВ 1 час назад

Юлия Пересильд взяла в космос рисунки и фотографии своих детей.

Шоу-бизнес 1 час назад

Юлия Пересильд в космосе: реакция российских звёзд на полет кинокоманды

Шоу-бизнес 2 часа назад

"Он депутат, а я – воин света": Джигурда отметелил "единороса" Милонова на ринге

Культура и ТВ 3 часа назад

Виталина Цымбалюк-Романовская: Зудину и Захарову сейчас травят, потому что ушли из жизни их защитники

Шоу-бизнес 3 часа назад

Владимир Политов: «Алибасов близок с Федосеевой-Шукшиной, несмотря на развод»

Культура и ТВ 5 часов назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Шоу-бизнес 6 часов назад

«Прохор живет с огромной болью в душе»: продюсер «Прямого эфира» с Малаховым рассказал о страданиях Шаляпина на съемках

Шоу-бизнес 6 часов назад

«Шнур страдает от мужских комплексов»: сексолог поставила лидеру «Ленинграда» неутешительный диагноз

Шоу-бизнес 6 часов назад

Валерий Гаркалин попал в больницу

Шоу-бизнес 8 часов назад

«Нашли опухоль»: знаменитой советской актрисе медики поставили страшный диагноз

Шоу-бизнес 9 часов назад

"Грубиянка!" Поргина прилюдно врезала скандалистке Старостиной

Шоу-бизнес 10 часов назад

«Прохор у Малахова ревел белугой»: Шаляпин впервые рассказал о смерти жены-миллионерши

Шоу-бизнес 10 часов назад

«Напоминает детектив»: Подруга Шаляпина раскрыла громкую правду о его жене

Шоу-бизнес 11 часов назад

Кушанашвили обратил внимание на «психически нездоровое поведение» Андрея Губина

Культура и ТВ 21 час назад

Аресты не сломили Виталия Наливкина

Шоу-бизнес 21 час назад

Стас Пьеха: «В 34 года у меня был инфаркт от передозировки»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика