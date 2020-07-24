Ramil`: "Не строил стратегии, чтобы мои треки попали в топы"

Ramil` – один из самых популярных исполнителей последних лет. Его хит «Сияй» звучит из каждого утюга вот уже больше года. Мы поговорили с артистом о звездной болезни, секрете успеха, а также о том, может ли он завести отношения, познакомившись с девушкой через соцсети.

– В последние годы появилось очень много молодых артистов, известных и в сети, и на большой сцене. Как вы думаете, почему именно вы смогли пробиться, полюбиться стольким людям в короткие сроки?

– Очень много талантливых артистов, все думают, что есть какой-либо секрет или своя методика пробиться на большую сцену, но это не так. Каждый мой сингл – это своя особенная история, которая откликнулась многим людям. Я не строил стратегии, чтобы мои треки попали в топы на высокие позиции. Я просто пишу музыку от души, без фальши и пафоса, делаю так, как чувствую. Наверное, это и зацепило многих слушателей.

– Вы помните свой первый большой концерт, какие ощущения были? Удивила толпа или вы ожидали теплого приема?

– Мои первые сольные концерты состоялись в Москве и Санкт-Петербурге. Такое уж точно не забудешь, я думал, будет немного тухло, переживал. Я был приятно удивлен, когда увидел такое огромное количество людей, все пели, танцевали, невероятная энергетика, которая тебя еще больше заряжает. И осознаешь, что твои песни многим откликаются, чему я только рад!

– Многие рассказывают, как сталкивались со звёздной болезнью, вы проходили это?

– Сам термин мне не нравится, так как я стараюсь, все же, быть ближе к публике, я из обычного города, из простой семьи. По возможности, я стараюсь всегда отвечать в социальных сетях своей аудитории, не часто, правда, так как загруженность большая, но поддерживаю коммуникацию, и мне важно мнение моих слушателей.

– Помните свой первый заработок в качестве музыканта? Сколько? На что потратили?

– Мне кажется, первый заработок, как и у всех артистов, не в ожидании от суммы, а в ожидании хорошего старта, чтобы твоя музыка откликнулась и нашла своего слушателя. Поэтому спорный ответ. Но, конечно же, помогаю семье и вкладываю в свое творчество.

– Насколько мне известно, вы из простой семьи, скажите, было ли , что вы чего то хотели, но не могли себе этого позволить?

– У меня не было таковых завышенных запросов, я сам старался зарабатывать еще в подростковом возрасте, уже изначально мечтал быть музыкантом, поэтому один был интерес – музыка и инструменты. Но интернет взял свое, аудиторию и первую популярность я получил именно через социальные сети.

– Как родные относятся к вашей карьере? Кто больше всех гордится?

– Совершенно спокойно, рады за меня и гордятся, поддерживают. За это им и благодарен. C каждым годом еще больше понимаешь, как ты дорожишь семьей, сколько всего было, и как важна опора и поддержка. Я очень благодарен и людям, которые рядом со мной. Моя команда в том числе – моя творческая семья с большой буквы.

– Сейчас музыкантам было сложно из-за пандемии, вы чем занимались?

– Не было времени бездельничать, было много продуктивной работы, мы записали много синглов, выпустили альбом, год назад получил рекордную платину, сингл «Сияй» принес большой успех и стал дважды платиновым. 4,5 миллионов прослушиваний в сутки.

Люди сами выбирают, как жить моим песням. Так получилось, что несколько моих треков попали на вершины чартов. Но могу сказать совершенно точно: не было цели угнаться за трендами или насильно понравиться слушателю.

Сейчас мы много работаем, осенью планируется много проектов и синглов, будет плодотворная работа, так что, следите за новостями, скоро все расскажу.

– Кто из сегодняшних музыкантов вам импонирует? А если взять артистов постсоветского времени, кто -то нравится из «старичков», скажем так?

– Недавно открыл для себя такого исполнителя, как Джеймс Артур, мне понравилось его творчество. В целом, можно выделить много артистов, чье творчество мне импонирует. Как и Баста, Скриптонит, и другие.

– У вас большая аудитория в Instagram, скажите, много девушек пишут, фотографии присылают?

– Как и говорил ранее, в социальных сетях, к сожалению, всем отвечать не получается, но стараюсь отвечать своей аудитории. Мне важен комментарий каждого. Но часто вижу сообщения от девушек, что они находят в моих строчках песен отражение своих историй. Я рад, что мои синглы – это больше, чем просто хит.

– Вы готовы познакомится с девушкой через соцсети? сейчас большинство именно так находят себе пару.

– Не буду ничего загадывать, жизнь непредсказуема!