Соболь – это не только ценный мех: как «рикша» для проституток стал модным комиком

Комик Илья Соболев дошутился. В суде от него требуют 84 миллиона рублей за шутку, прозвучавшую в его шоу на ютубе.

Соболев не только стендапер, он еще и ведущий, блогер и кумир молодежи. «Собеседник» проследил его путь к славе.

Веселый и находчивый сибиряк

Илье Соболеву 38 лет, и большую часть прожитой жизни он шутит. Соболев родился в Красноярске, веселый сибиряк был лидером у мальчишек и всегда что-нибудь придумывал. «Когда мы были ... (детьми), кто-то придумал убивать крыс. Мы били по баку, они разбегались, и мы ... (били) их палками. Мы собрали банду и начали убивать крыс в каждой мусорке», – рассказывал два года назад Соболь, как его называют фанаты, каналу «Вписка».

От зооэкстремизма Илья перешел к игре в школьном КВН и в итоге оказался в команде «Левый берег», которая играла в Высшей лиге на «Первом канале». Но борьба команды за первенство закончилась поражением. Как объяснил Соболев тому же каналу «Вписка», губернатор отказался от спонсирования, «Левый берег» в финале жестко слили, и Соболев ушел из КВН.

Если твоя фамилия не Масляков, КВН сыт не будешь. Илья, по его признанию, подрабатывал водителем для проституток. Девушки, которые, по его словам, не могли слезть «с кожаной иглы», зарабатывали хорошо и ему тоже наверняка платили неплохо. После ухода из КВН Соболев со школьным другом Романом Клячкиным основал дуэт «Красивые» и появился в проектах ТНТ: Comedy Club, «Убойная лига», «Смех без правил». Это типичный путь резидента из КВН в Comedy. Популярность Соболеву принесло участие в трио Comedy Club «Иванов, Смирнов, Соболев».

Мат, унижение и свобода от мыслей

Сейчас Соболев – самостоятельная творческая единица. Его можно увидеть практически во всех проектах ТНТ – от Comedy Club до шоу «Прожарка». В интернете Соболева тоже много. Он развивает свой блог на ютубе, выкладывает ролики с интерактивным шоу «Можно ваш телефончик?»

По условиям шоу в руки Соболева на 10 минут попадает телефон гостя. Содержимое (переписка) транслируется на большом экране. Владелец телефона должен выслать придуманное Ильей провокационное сообщение случайно выбранному абоненту.

В адрес юриста Леонида Тарантова пришло сообщение «Почему о том, что ты ... (мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации), я узнаю в последнюю очередь?» Тарантов обиделся и требует взыскать с Соболева 84 миллиона рублей (по 100 рублей за каждый просмотр).

– Попробовал бы он так высказаться в сторону сильных мира сего, того же Кадырова, перед которым все извиняются. Нет, он берет обычного человека и начинает его поливать грязью в интернете, – рассказал «Собеседнику» Тарантов.

Юмор ниже пояса, использование мата – фишка резидентов Сomedy и стендаперов, и Соболев не исключение. Отдельные фрагменты его выступлений только на этом и основаны, и если на телевидении есть цензура, то на ютубе и в зрительном зале ее нет. Зрители слушают матерщину с удовольствием, многие сами так говорят и положительно, с улыбкой и аплодисментами реагируют на унижения со стороны выступающего. Поводом для словесного абьюза выступает всё – от сказанной гостем фразы до его внешности.

– Это всегда работает, всегда вызывает смех так же, как падение кого-то, а не тебя, принцип тот же самый, – объясняет сатирик Семен Альтов. – Есть такая фраза, что текст должен заканчиваться там, где кончается мысль. Я за осмысленный юмор, но это прошлое: деньги не пахнут, видимо, это так работает.

Альтов встретился с Соболевым в шоу Ивана Урганта.

– Я не слежу за его творчеством, но нас совместил в своей передаче Ваня. Энергетика у Соболева такая, что бьет током, он очень энергетически наполненный, харизматичный парень. Выходит такой раскованный на сцену и делает, и говорит все, что хочет. Очевидно, что для молодых ребят он символ свободы, как они ее понимают. Он абсолютно свободен, может быть, даже от мыслей.

Артистизм – качество природное, но его нелишне подправить, отшлифовать. Соболев, кроме технического образования в Красноярском институте цветных металлов, получил второе высшее – актерское – в Театральной академии Петербурга. Неплохое подспорье шоумену.

У себя на странице в «ВК» Соболев пишет в статусе «Если у тебя что-то не получается, пробуй еще раз. Если не получилось... пробуй еще раз». Упорству и работоспособности Ильи Соболева могут позавидовать многие: он встает в пять утра, чтобы писать свои шутки, и разъезжает с концертами. На июль у него намечен тур по Украине.

Шутки про Путина и Киселева

Пропутински настроенным артистам путь в Незалежную заказан, но комика Соболева это не касается. В своих выступлениях он часто затрагивает социальные и политические темы, которые перемежаются с темами материально-телесного низа.

Илья шутит и про Путина, про которого не принято шутить. В одном из выступлений он говорит, что Путин у власти уже 18 лет, а те, кто «долго у власти, в определенный момент начинают чудить». «Я боюсь, не дай бог, он сойдет с ума, и никто не заметит», – отмечает стендапер. Но еще чаще Соболев в своих выступлениях шутит о том, что над Путиным лучше не шутить, как и над Кадыровым, над которым шутить смертельно опасно. Такой юмор безопаснее.

«Сейчас ни на одном стендапе не встретишь его сторонников – даже на тех, куда приходят люди, далекие от пабликов Навального. Сейчас у шуток про митинги и Крым абсолютная поддержка. Поэтому такой материал появляется у всех», – говорил в интервью «вДудю» комик Александр Долгополов, у которого политический юмор и позиция жестче.

Соболев, может быть, и не смелее, но активнее других. Он быстро реагирует на любое информационное событие. Он всегда на хайпе. Сняла Ксения Собчак интервью со скопинским маньяком – и Соболев тут же «примерил» образ педофила Мохова, которого приглашают на шоу. Известных пропагандистов Соловьева и Киселева он тоже пародировал, не стесняясь в выражениях.

«Это та самая гостиница, в которой Дмитрий Киселев снимал свою последнюю программу (про Навального. – Ред.). Я, кстати, звал сюда всех людей в мире, но они отказались. Сказали, что брезгуют – здесь же был Киселев. Я, кстати, тоже. Но я в юности разво-зил проституток, поэтому как-то справляюсь», – говорит Соболев в начале видео и продолжает, используя туалетные метафоры, рассказывать о творчестве Киселева – хейтеры оценят.

Недавно Соболев записал пародию на Юлию Волкову, которая решила стать депутатом Госдумы от Ивановской области, и прошелся по ее выдающимся губам. «В 1999 году у нас должен был быть концерт в Японии с группой «Тату», но нас не впустили. Я спрятала в губы 20 тонн аппаратуры, мою коллегу по группе и пару туфелек. Я привезла это – и концерт состоялся. Поэтому благодаря губам я могу помочь и жителям Ивановской области. Сейчас в моих губах более 20 тысяч квадратных километров мраморной плитки, пять детских площадок и несколько школ. Мои губы будут вашими, если вы захотите», – говорит Илья в образе «татушки» Волковой.

Смешно, но «оригинал смешнее пародии», отмечают поклонники Соболя.

– Многие молодые юмористы пока идут кратчайшим путем, но, может быть, с годами они поумнеют, – говорит сатирик Альтов.

По современным меркам молодость у мужчин заканчивается в 40 лет, и у Соболя еще есть время.

Я свой прошлый Stand Up писал, можно сказать, год. Сначала пять месяцев, потом еще шесть. Это программа в полтора часа. Ты постоянно что-то прорабатываешь, добавляешь, убираешь – это очень кропотливый и сложный процесс.

Илья Соболев.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №21-2021 под заголовком «Соболь – это не только ценный мех».