"Разрезали спину, все видел и чувствовал": Бари Алибасов оказался на операционном столе

Бари Алибасов-младший рассказал подробности хирургического вмешательства, которое вновь понадобилось его отцу.

Известного российского музыкального продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова в последние годы в буквальном смысле преследуют неприятности. Сначала была громкая и довольно странная история с отравлением средством для чистки труб, позднее произошла размолвка и развод с супругой на фоне неоднозначной ситуации с подаренной ей квартирой.

Более того, всего несколько месяцев тому назад Бари Каримович неудачно упал, в результате чего повредил ногу. Причем, травма оказалась настолько серьезной, что вмешаться в ситуацию пришлось хирургам. Но даже после этого ему приходилось передвигаться на инвалидной коляске.

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И вот теперь продюсер снова оказался на операционном столе в одной из клиник Москвы. Об этом рассказал его сын – Бари Алибасов-младший, добавив, что отцу провели операцию на позвоночнике.

– Рано утром папу отправили на операционный стол, ближе к 10 часам операция закончилась, – приводит слова наследника продюсера «СтарХит». – Ее суть заключается в том, что папе было необходимо провести цементирование позвонков, которые повредились в результате падения.

Врачи разрезали отцу спину, поставили специальные выравниватели позвонков. Причем, общий наркоз папе делать нельзя из-за проблем с памятью, поэтому все делалось под местной анестезией, но он практически все видел и чувствовал.

Теперь врачи советуют ему два дня не вставать с постели, но он их уже ослушался, поэтому через час отправился домой.

Примечательно, что сын 74-летнего шоумена в последнее время прилагает все возможные усилия для того, чтобы его отец как можно скорее мог встать на ноги и вести привычный для него образ жизни.

– В ближайшие дни нему будет приставлена охрана, также мы нашли через знакомых квалифицированного реабилитолога, – рассказывал не так давно адвокат сына продюсера Александр Бенхин. – В последнее время многие безосновательно обвиняли сына Алибасова в том, что он не уделяет отцу внимание. Но это не так. Как видим, Алибасов-младший и его семья отдают все силы, чтобы помочь отцу.