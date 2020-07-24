Кристину Асмус разбудили посреди ночи, перепутав с Юлией Ауг

Это случилось на съемках фильма «Хочу замуж» в Калининграде.

Кристина Асмус играет главную роль в фильме «Хочу замуж» вместе с Милошем Биковичем. Актер в восторге от Калининграда:

– Я третий раз в жизни здесь, и мы снова работаем с командой, с которой сделали не один успешный проект: комедии «Холоп» и «Отель «Белград», телесериал «Отель «Элеон». Отдельное удовольствие мне приносит работа с Соней Карпуниной – как с режиссером – и Кристиной Асмус – моим основным партнером.

Однако Кристина испытывает несколько иные эмоции. Актриса жалуется на хронический недосып: «Я не сплю. Совсем. Вообще. Никогда».

И в своем инстаграме объяснила, почему: «Всё сильно сложней от стресса и критического отсутствия выходных».

А еще в одну из ночей с ней случилась такая история... Только она успела уснуть после приема снотворного, как в 3 часа ночи раздался звонок в номер. Раз звонят, два, три, четыре... девятнадцать… Актриса выдернула телефонный провод и, спрятав голову под подушку, снова попыталась уснуть. Однако вскоре кто-то стал стучать в номер. Кристина в негодовании открыла дверь и увидела девушку с ресепшен, которая пыталась предупредить ее, чтобы не опоздать на самолет. После выяснений некоторых деталей служащая отеля поняла, что перепутала Кристину с другой актрисой – Юлией Ауг.

«Действительно похожи, я согласна, – написала иронично в своем блоге Кристина. – Но я так и не смогла больше уснуть».