Сергей Пенкин о коронавирусе: Мы все за что-то расплачиваемся

В начале этого года известный певец Сергей Пенкин отметил юбилей – 60 лет. Сейчас он готовится к очередному сольному концерту, который пройдет 18 июня в Зеленом театре на ВДНХ. Sobesednik.ru спросил у артиста, как он переживает эпидемию.

– Знаете, я урбанист, люблю жить в городе, – рассказывает Сергей. – Но на этот период переехал в свой дом в Подмосковье. Хотя не остро почувствовал в этом дискомфорт. Плавал в бассейне, который у меня есть в доме, гулял по лесу, репетировал песни в своем домашнем концертном зале.

Думал, что будет хуже, что случится депрессия. Нет, все как-то плавно прошло. Главное – двигаться, а не просто сидеть дома, а то это уже сразу – пенсия какая-та.

– Помнится, вы ратовали, чтобы на этой изоляции артистов, которые пока без работы, освободили от налогов…

– Да, я это говорил. Мы же остались на это время без концертов, а налоги все равно платим. А еще есть другие бытовые расходы. Нет, я не жалуюсь, меня-то спасают какие-то сбережения, но не у всех артистов они есть. По всему миру этот вирус ударил. Однако никто меня не услышал. Конечно, живем уже не так шикарно, как раньше. Но музыка лечит нас.

– Сергей, а вы задумывались о происхождении этого вируса? Кто-то говорит, что это всемирный заговор, религиозные люди высказываются о «каре небесной».

– Мне сложно сказать. Конечно, мы за что-то расплачиваемся. Земля круглая, все, что человек делает – хорошее или плохое, к нему возвращается бумерангом. Рано или поздно это происходит.

– Вам исполнилось 60 лет. Как вы ощутили эту дату? Или ничего не изменилось?

– Знаете, некоторые уже взрослые люди говорят: «Чувствую себя, допустим, на 18 лет». Они лгут, просто хотят так чувствовать себя. Я же, действительно, после концерта ощущаю себя совсем молодым. Три часа отработал на сцене, потом тебя вызывают выступить «на бис», еще поешь час. Потом приезжаешь домой и вовсе не чувствуешь усталости.

Ощущение, что на 18-летнего парня надели шкуру 60-летнего мужика. Я ведь постоянно в движении. Не зря у меня есть своя вокальная школа. Хочу, чтобы мне выделили какое-то здание, где я мог бы открыть свой театр, где выступали бы молодые актеры, певцы, цирковые артисты. Не блатные, не с телеэкрана, а талантливые люди.

С этой просьбой я обращался к нашему президенту, и письменно, и по видео. Но что толку! Надеюсь, найдется такой меценат, кто поможет мне исполнить эту мечту. Знаете, мне обидно: есть такие певцы, которые не сделали в своей жизни ни одного сольного концерта, а они уже имеют звание «заслуженного артиста России», дают им, что они захотят. А ко мне, значит, не так серьезно относятся.

P.S. Полное интервью с Сергеем Пенкиным читайте в ближайших номерах газеты «Собеседник и на сайте Sobesednik.ru